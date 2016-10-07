Darbe komisyonunda AKP'li milletvekilinden "Fethullah Gülen'i dinleyelim" önerisi

5 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun ikinci toplantısı muhalefet, komisyonun tamamının görsel basına da açık olması gerektiğini savununca tartışmalı başladı. Komisyonda CHP’li Aytun Çıray, "Başkanlık divan seçiminde Yenikapı ruhunu nane ruhuna çevirdiniz" deyince AKP’li Emine Nur Günay, ise "Yenikapı ruhunu, nane ruhu tuz ruhuna çevirmeyin" diye karşılık verdi. Komisyon üyesi bir AKP'li vekil Fethullah Gülen’in dinlenmesini önerdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; TBMM’de 15 Temmuz darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılması için kurulan 15 üyeden oluşan Meclis Araştırma Komisyonu ikinci kez toplandı.

Komisyon takviminin, görevlendirilecek uzmanların ve komisyona davet edilecek kişilerin belirleneceği toplantıdan kameramanlar görüntü aldıktan sonra, Komisyon Başkanı Reşat Petek, Yenikapı ruhunun komisyonda da süreceğini, 'FETÖ’nün ipliğinin pazara çıkarılacağını' söyledi. Petek konuşmasının ardından toplantının görsel basına kapalı olacağını, yazılı basının kalabileceğini söyledi.

Bunun üzerine komisyonun CHP’li üyesi Sezgin Tanrıkulu görsel basının dışarı çıkarılmaması gerektiğini söyleyerek "Biz darbe soruşturmasının televizyonlardan yayınlamasını istiyoruz. Ne olduğu konusunda yargılamaların şeffaf olması lazım. Halkımızın bu yargılamaları canlı izlemesini savunuyoruz. Kameralar çalışmamızı engellemez, huzurumuzu bozmaz. Kimin ne konuştuğu ne söyleyeceğinin millet tarafından bilinmesi lazım. Ancak bu şekilde darbeci zihniyeti ortadan kaldırabiliriz" diye konuştu.

Komisyonun diğer üyelerinin de söz istemesi üzerine Reşat Petek 3’er dakika söz verdi. CHP’li Aykut Erdoğdu, "Biz burada kafamıza göre usul belirleyemeyiz. Ya gizli oturum kararı alırsanız yada açık oturumdur, yazılı ve görsel basın hazır bulunur" dedi. Reşat Petek süresinin bittiğini söyleyince Aykut Erdoğdu tepki gösterdi. Erdoğdu, Petek’e "Benim sözümü kesemezsiniz, kestirmem de zaten. Benim hakkımı gasp edemesiniz" dedi. Zaman zaman seslerin yükseldiği komisyonda tartışma bir süre bu konu üzerinden devam etti.

Komisyon Başkanvekili AKP'li Selçuk Özdağ ise "Demokrasi iktidarların rejimi değildir, muhalefetlerin rejimidir. Muhalefetin olduğu yerde demokrasiden bahsedebiliriz. Her hakikati konuşacağız. beraberce konuşacağız. Bu komisyon Cumhuriyet tarihinin en önemli komisyonlarından biridir. Muhalefet var olmalıdır" diye konuştu.

AKP'li bir diğer divan üyesi Ravza Kavakçı Kan kameraların zaman zaman dikkatini dağıttığını kaydederek tartışmaların son ermesi bir an önce gündeme geçilmesi gerektiğini söyledi. Kan "İyi niyetle, Yenikapı ruhuyla başladık toplantıya" deyince CHP’li komisyon üyesi Aytun Çıray "Söylemde bu var da başkanlık divan seçiminde Yenikapı ruhunu, nane ruhuna çevirdiniz" dedi. AKP'li bir diğer üye Emine Nur Günay ise "Yenikapı ruhunu, nane ruhu tuz ruhuna çevirmeyin" diye Çıray’a karşılık verdi.