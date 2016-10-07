Darbe Komisyonu üyesi HDP'li Sancar: Cumhurbaşkanı’nın eniştesinin dinlenmesini isteyeceğiz

Muhalefetin divana alınmadığı Darbe Komisyonu bugün yol haritasının belirlenmesi amacıyla toplanıyor. Komisyon, 15 Temmuz darbe girişiminin araştırılması amacıyla kimlerin bilgisine başvurulacağı ve çalışma yönteminin nasıl olacağı konusunda kararlar alacak. Darbe girişimiyle ilgili doğrudan ilişkili olan kişilerin dinlenmesinin önemli olduğunu söyleyen HDP'li Mithat Sancar, “Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, Başbakan, MİT Müsteşarı ve kuvvet komutanlarının doğrudan dinlenmesi gerekiyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın eniştesinin de dinlenmesini isteyeceğiz. Cumhurbaşkanı kendisinin eniştesinden darbeyi haber aldığını söylemişti” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Komisyonun HDP’li üyesi Mithat Sancar, bugünkü toplantıda Komisyon Başkanı Reşat Petek’in kendisi hakkındaki iddialarla ilgili bir açıklama yapması gerektiğini belirterek, “Petek kendisiyle ilgili ortaya atılan iddiaları bir açıklığa kavuşturmalıdır” dedi.

Zaman sınırlaması yok

Sancar, komisyonda 15 Temmuz günü neler yaşandığını en ince ayrıntına kadar araştırılması gerektiğini ifade etti. Darbe Komisyonu Başkanı AKP’li Reşat Petek de, TBMM’de gazetecilere yaptığı açıklamada muhalefetin kendisine yönelttiği eleştirilere üzüldüğünü belirterek, “Bir kişi bir başkası hakkında bir iddia ortaya koyuyorsa bilgisi, belgesi olması lazım” diye konuştu. Petek, 'FETÖ’nün devlet içine nasıl sızdığı, hangi yöntemleri kullandığı, sosyal psikolojik dini olarak hangi yöntemleri kullandıklarının da araştıracaklarına işaret ederek, “Komisyonumuza verilen görev, terör örgütünün bütün yönleriyle araştırılması. Sınır koymuyoruz. Araştırmamıza şu tarihten diye bir sınır koymayacağız. FETÖ’nün geçmişteki adı cemaat, cemiyet olabilir. Madem öyle bir örgütün varlığı bugün kesin; ilk sızmaların nasıl olduğu; taktikleri ve stratejileri nasıl olduğunu çok yönlü olarak ele alacağız” diye konuştu.