Darbe Komisyonu, TSK'dan 'kontrgerilla' belgelerini istedi

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanlığı’ndan dönemin başbakanı Bülent Ecevit’in ağzından duyduğu ‘kontrgerilla’ yapılanmasının belgesini istedi. Darbe ve suikastlere zemin oluşturduğu iddia edilen ve bu konuda çok sayıda kitap yazılan Seferberlik Tetkik Kurulu, Özel Harp Dairesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı da hakkında belge ve bilgi talep edilen yerler içinde.

Komisyon sözcüsü AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin T24’e, “Batı Çalışma Grubu ile ilgili bir belge talebinde bulunmadık” sözleriyle önceki gün bu doğrultuda Genelkurmay’dan yapılan açıklamanın teyidini yaptı. Şahin, komisyonun ihtiyaç duyması halinde Batı Çalışma Grubu ile ilgili talepte bulunacaklarını hatırlattı.



12 Eylül- 2 bin arasında TSK ile ilişikleri kesilenler



Komisyon sözcüsü Şahin, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Başbakanlık’tan çok sayıda belge ve bilgi talebinde bulunduklarını söyledi. Bilgi ve belgeler, 1960 darbesi, 12 Mart muhtırası ve 28 Şubat’ı kapsıyor. 12 Eylül – 2 bin arasında TSK ile ilişiklerini kesilmesine neden olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ve isimlerin listesi talep edildi.



Özel Harp Dairesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kontrgerilla



Genelkurmay’dan talepler arasında, Türkiye’nin NATO’ya üye olmasının ardından kurulduğu söylenen Seferberlik Tetkik Kurulu, Özel Harp Dairesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve kontrgerilla yapılanmasına ilişkin belge ve bilgiler var. Komisyon, TBMM Dilekçe Komisyonu’nca incelenen OYAK’la ilgili bilgi ve belgeleri de Milli Savunma Bakanlığı’ndan istedi.



‘İhtiyaç duyulursa BÇG bilgisi isteriz’



Genelkurmay’ın talep edilen bilgi ve belgelerle ilgili çalışmasını Eylül ayına kadar tamamlayabileceğini taraflarına ifade ettiklerine dikkat çekti. Batı Çalışma Grubu tartışmalarına nokta koyan İdris Şahin , “Komisyon, BÇG için doğrudan bir bilgi ve belge istemedi. Böyle bir talepte bulunmadık. Ancak, bu tür şeyler hakkında bilgi ve belge istemeyeceğiz anlamına gelmez. İhtilaç duyulursa, Genelkurmay’dan başka kurumlardan yeni bilgi ve belgeler istenebilir. Ama BÇG ile ilgili doğrudan bir talebimiz olmadı” dedi.