Darbe komisyonu Sezer'e e-muhtıra sürecini soracak

Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Sözcüsü İdris Şahin, 27 Nisan e-muhtıra süreciyle ilgili dönemin Cumhurbaşkanı Necdet Sezer’i dinlemesinin düşünüldüğünü söyledi.

Vatan gazetesinin haberine göre, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun Meclis’in yeni yasama yılında yürüteceği çalışmalar kapsamında özellikle 28 Şubat post modern darbe süreci ve 27 Nisan e muhtırasıyla ilgili “kritik” isimlerle görüşme yapacak. Komisyonun yeni yasama yılında ilk etapta dinleyeceği isimlerin başında eski Başbakan Tansu Çiller geliyor.

28 Şubat sürecinde Refahyol Hükümeti’ni “dönüşümlü Başbakanlık” formülüyle sürdürme hayalleri dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yaptığı görevlendirmeyle suya düşen Çiller’in, Komisyon Başkanı Nimet Baş’a verdiği “Her şeyi anlatacağım” taahhüdü çerçevesinde hem siyasi gelişmeler hem de Süleyman Demirel’den, Hüsamettin Cindoruk’a, Mesut Yılmaz’dan, Bülent Ecevit’e kadar dönemin siyasi aktörleriyle ilgili kritik açıklamalar yapması bekleniyor.

Ağar’a cezaevinde ziyaret

Mehmet Ağar ve Çevik Bir’le cezaevinde görüşme kararı alan komisyon 27 Nisan e-muhtıra süreciyle ilgili olarak dinleyeceği isimler arasında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i de eklemeyi planlıyor. Komisyon sözcüsü Ak Partili İdris Şahin VATAN’ın bu yöndeki sorusuna “Sayın Sezer’in de dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak komisyon olarak bu konuda bir karar almış değiliz” karşılığını verdi.

Karakutu açılacak mı?

Komisyonun yeni yasama yılında dinleyeceği en kritik isim ise Refahyol Hükümeti’nin Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan olacak. 28 Şubat sürecinde, asker ve sivil kanat arasında stratejik bir konumda görev yapan Tayan, aradan geçen 15 yıl içinde gerek 28 Şubat kararlarının alındığı MGK toplantısı gerekse o dönemde yapılan kritik toplantılara ilişkin tek bir kelime dahi açıklama yapmadı. Dönemin DYP’li İçişleri Bakanı olan MHP’li TBMM Başkanvekili Meral Akşener’in MGK kararlarını ilk imzalayan isim olarak açıkladığı Tayan, o süreçte “asker yanlısı” tavır takındığı gerekçesiyle partisi içinde yoğun eleştirilere hedef olmuştu.

Tayan: Davete katılırım

28 Şubat MGK’sının ardından dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’a ağır eleştiriler yönelten Osman Özbek Paşa’ya karşı yaptırım istemlerine hükümet içinde karşı çıktığı ileri sürülen Tayan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’nın başkanlığında gerçekleştirilen Olağanüstü Yüksek Askeri Şura niteliğindeki toplantıya da Erbakan ile birlikte davet edilmişti. Refahyol döneminde başta Çiller olmak üzere partisi içinde pek çok isimle ters düşen Tayan, Refahyol’un ardından kurulan Anasol-D hükümetinin 8 yıllık kesintisiz eğitim yasasına da partisine rağmen “kabul” oyu vermişti. 1999 seçimleri sürecinde DYP ile yollarını ayıran Turhan Tayan, VATAN’a “Şu aşamada henüz bana iletilmiş bir davet yok. Ancak davet alırsam, davete katılırım. Ne konuşacağım ne söyleyeceğim ayrı birşey” yanıtını verdi.