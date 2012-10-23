Darbe komisyonu Salih Mirzabeyoğlu'nu dinleyecek

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Alt Komisyonu, 28 Şubat ve 27 Nisan süreçlerine ilişkin olarak İBDA-C lideri olmak suçlamasıyle Bolu Cezaevi'nde yatan Salih Mirzabeyoğlu'nu dinleyecek.

Ailesi ve avukatı aracılığıyla komisyona başvuran Mirzabeyoğlu'nu dinleyecek olan komisyon üyeleri, toplantının ardından yeniden yargılanması konusunu Meclis Başkanlığı'na önerecek. Meclis'in uygun görmesi durumunda Adalet Bakanlığı ile yapılacak çalışmalar neticesinde konu ile ilgili yasal mevzuat düzenlenecek.

28 Şubat Alt Komisyonu Başkanı AKP Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, darbe süreçlerinin yargılanmalarının dikkate alınması gerektiğini bu yargılanmalardaki varsa adaletsizliklerin giderilmesi gerektiğini belirterek, "Komisyon olarak darbe süreçlerine ilişkin yargılanmaları da dinlemeler tamamlandıktan sonra görüşeceğiz. Olumlu bir netice çıkması durumunda darbe yargılamalarının yeniden yapılması Meclis Başkanlığı'na önereceğiz" dedi.

28 Şubat Alt Komisyon Başkanı Karayel, "Hiçbir silahlı eylemi saptanamamış yalnızca kitapları ve fikirlerinden dolayı mahkum edilen Mirzabeyoğlu'nu dinleyeceğiz. Hukuki bir eksiklik veya hata varsa düzeltilmesi için de komisyon olarak harekete geçeceğiz. O dönem yargılamaların çok hızlı yapıldığı, mahkumiyet kararlarının hızlı alındığı ve Yargıtay'ın yine çok hızlı bir şekilde bu kararları onayladığına dair çok ciddi şikayetler var. Bunları da inceleyeceğiz" dedi.