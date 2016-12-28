Darbe Komisyonu raporundan: Kaset ve Ergenekon, önceden FETÖ dizisinde yer aldı, reklamla mesaj verildi

TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı taslak raporda, örgütün çektirdiği sinema filmlerinin yanı sıra 'FETÖ’nün yayın organlarında yayınlanan dizi, reklam ve afişler de incelendi. Ergenekon davası, kaset operasyonu gibi gelişmelerin henüz kamuoyuna yansımadan televizyon dizilerinde işlendiği belirtildi.

Darbe Komisyonu taslak raporundan: FETÖ 2009'dan itibaren 6 film çekti, 7 milyon bilet sattı

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, ön taslak raporunda 'FETÖ’nün yayınlarıyla ilgili şu analizler yapıldı:

"Samanyolu TV: En büyük başarısını ‘Sır Kapısı, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Tek Türkiye, Kollama, Şefkat Tepe, Küçük Gelin, Çınarın Gölgesinde, Nizama Adanmış Ruhlar Ekip-1 ve Sungurlar, Ötesiz İnsanlar’ adlı dizileriyle yakalamıştır. ‘Sır Kapısı’, kitlelerde bıraktığı tesirle dikkat çekmiştir.

"Şefkat Tepe: Dizide Peygamber Efendimizin ‘ışık huzmesi halinde kamyon kasasında canlandırılması’, infial uyandırmıştır.

"Önce senaryoda: MHP’ye yapılan kaset operasyonunu (120. bölüm) ve Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün yetkilerinin alınmasını (121. bölüm), Ergenekon davasını işleyen ‘Kollama’ dizisinde, bu hâdiseler vukuundan önce konu edinilmiştir.

"Tweet bombardımanı: 30 Ocak 2014’te, Fethullah Gülen’e ait olduğu iddia edilen ve ‘tweet’leri ikiye katlayın’ ifadesinin yer aldığı ses kayıtları Youtube’a yüklenmiştir. PDY mensuplarının adeta bir ibadet şuuruyla her akşam en az 2 saatlerini tweet atmaya ayırdıkları tespit edilmiştir.

"Zaman gazetesi: Gazete satış adedi 2001’de 200 binlerde iken, 2006’da 630 binlere, 2012’de 1 milyonun üzerine çıkmıştır. 2013 ve 2014 yıllarından itibaren düşüş olmuştur."