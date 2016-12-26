Darbe Komisyonu raporundan: Kamu ihalelerini FETÖ dağıtmış

TBMM Darbeyi Araştırma Komisyonu’nun ön taslak raporunda, 'FETÖ'nün en önemli gelir kalemi olarak ‘kamu’ gösterildi. Fethullah Gülen cemaatinin topladığı iddia edilen himmet paralarının kamu ihaleleri için de geçerli olduğu öne sürülen raporda, cemaate himmet vermeyen hiçbir iş adamının ihale alamadığı iddia edildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, raporda, kamudan nasıl para kazanıldığı iddiası şöyle anlatıldı:

“Kamu kurumları içindeki örgüt mensubu kamu görevlileri, devletin ve idarelerin aldığı malı yüksek fiyata satarak ihaleye giren firmanın çok yüksek kar elde etmesini sağlamakta ve elde edilen yüksek karın bir kısmı FETÖ'ye himmet/bağış şeklinde aktarılmaktadır. FETÖ, usulsüz dinlemelerle kimin hangi ihaleye ne bedel vereceğini önceden bilerek istedikleri şirketlerin ihaleyi kazanmasını da sağlayabilmektedir. Bu yüzden işadamları veya çevresindeki kişiler usulsüz şekilde dinlenmişlerdir. FETÖ'ye haraç vermeyen hiç kimse kamu ihalelerinden birini kazanamamıştır. Birçok bakanlık ve kamu idaresi, genel müdürlük bu örgütün kadroları tarafından yönetildiği için ihaleler de onların istediği şirketlere veya kişilere tevdi edilmiştir.”

"Ses ve görüntü kaydı"

Raporda, iş adamlarından toplandığı ileri sürülen paralar şöyle anlatıldı:

“İşadamlarından, adli ve idari süreçlerdeki işlemlerini işadamları lehine sonuçlandırma karşılığı alınan paralar… Özel hayatları ile ilgili çeşitli zafiyetlerini ‘ses ve görüntü' kaydına aldırarak tehdit ve şantaj yoluyla alınan paralar… İşadamlarından, iş bağlantılarını sağlama karşılığı alınan paralar.”