T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe Komisyonu raporundan: FETÖ'nün hayalet imamları için haram helaldir, içki, zina serbestti

"Yukarıdan gelen talimatlara mutlak itaat olup olmadığını denetlemek"

29 Aralık 2016 14:34

TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı taslak raporda 'FETÖ'nün hayalet imamları'yla ilgili olarak "Bu kişiler için haram, helaldir. İçki içme, zina yapma, lüks yaşama imtiyazları vardır" dendi.

Sözcü'den Veysi Toprak'ın haberine göre, Darbe Komisyonu 'hayalet imamların' bizzat Fethullah Gülen tarafından atandığı ve sadece Gülen’e rapor verdiklerini belirtti. 'Hayalet yapının' görevi de, "Yukarıdan gelen talimatlara mutlak itaat olup olmadığını denetlemek" diye tanımlandı.   

ETİKETLER

TBMMFETÖ15 TemmuzDarbe Girişimini Araştırma Komisyonuhayalet imamları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24