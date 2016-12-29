Darbe Komisyonu raporundan: FETÖ'nün hayalet imamları için haram helaldir, içki, zina serbestti

TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı taslak raporda 'FETÖ'nün hayalet imamları'yla ilgili olarak "Bu kişiler için haram, helaldir. İçki içme, zina yapma, lüks yaşama imtiyazları vardır" dendi.

Sözcü'den Veysi Toprak'ın haberine göre, Darbe Komisyonu 'hayalet imamların' bizzat Fethullah Gülen tarafından atandığı ve sadece Gülen’e rapor verdiklerini belirtti. 'Hayalet yapının' görevi de, "Yukarıdan gelen talimatlara mutlak itaat olup olmadığını denetlemek" diye tanımlandı.