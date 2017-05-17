“Darbe Komisyonu raporu açıklanmıyorsa başka bir sebebi olmalı”

TBMM’de 15 Temmuz darbe girişimini araştırması için kurulan ve 4 Ocak 2017’de çalışmalarını bitirdiğini duyuran komisyonun hâlâ rapor sunmamış olmasına CHP kanadında tepki büyüyor. Komisyonun CHP’li üyesi Zeynel Emre, “Bu iş son raddeye geldi, eğer bu komisyon raporunu açıklamıyorsa başka bir sebebi olmalı” dedi.

CHP, Meclis’te yarın komisyon üyeleriyle saat 13.00’de ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

Komisyon üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre’nin T24’e değerlendirmeleri şöyle.

"Komisyon bitmesinin beşinci ayına girdik, ortada rapor falan yok. Eğer hatırlarsanız 'Hemen rapor yazımı için toplantılar yapacağız' diye açıklamalar olmuştu. 'Yazdığımız yazılar var onların cevabı gelince paylaşacağız' demişlerdi. O da ortada yok. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın zaten Meclis çatısı altında gelip anlatmaları lazımdı, katkı sunmaları lazımdı, hangi görevi yapsalar da. Olmadı, bir de ortada rapor yok. Biz bunu defalarca söyledik, artık bu iş son raddeye geldi, eğer bu komisyon raporunu açıklamıyorsa başka bir sebebi olmalı. Onlarca iddianame hazırlandı bu işin gizlilik manisi de kalmadı. Ayrıca toplum ne düşünür bu konuda, 4 parti bir komisyon kurdu ortada bir şey yok.

"Bu kadar sürenin uzaması biz de şüphelerin oluşmasına sebebiyet verdi, normalde bir raporun açıklanmaması gibi bir şey olamaz. Ancak, sürekli teamüller falan yıkıldığı için burada da açıklanmaması gibi bir şey olur diye düşünüyoruz."