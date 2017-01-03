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15 Temmuz Darbe Girişimi

“Darbe komisyonu fiilen sonlandırıldı; darbe girişimi AKP eliyle karanlıkta bırakıldı”

CHP'li Erdoğdu: Ama bu karanlık sonsuza kadar sürmez...

03 Ocak 2017 20:32

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Darbe Komisyonu'nun AKP tarafından kapatıldığını duyurdu.

Erdoğdu, Twitter hesabından "Darbe Komisyonu fiilen sonlandırıldı... 15 Temmuz Darbe Girişimi AKP eliyle karanlıkta bırakıldı... Ama bu karanlık sonsuza kadar sürmez..." diye yazdı.

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