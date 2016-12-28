Darbe Komisyonu eski Genelkurmay Başkanı Özel'e 9 soru gönderdi

TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, komisyona gitmeyeceğini daha önce bildiren eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e yazılı olarak 9 soru gönderdi. Darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı cemaatin en çok kendi döneminde TSK içinde yapılandığı iddiasıyla eleştirilen Özel'e, "Size FETÖ/PDY mensuplarıyla ilgili herhangi bir işlem yapılması için yetkili makamlardan bir liste verildi mi? Verildiyse nasıl bir işlem yapıldı?" sorusu soruldu.

Darbe Komisyonu'nda Necdet Özel'e tepki gösterilmişti

Komisyondan Necdet Özel’e gönderilen sorular şöyle:

"1) Görev süreniz içerisinde, FETÖ/PDY örgütünü güvenlik açısından tehdit olarak gören herhangi bir rapor ya da bilgi size sunuldu mu? Sunulduysa, bu örgütle mücadele kapsamında herhangi bir girişiminiz oldu mu?

"2) FETÖ’nün en önemli hedeflerinden birisinin TSK olduğu kamuoyunda sürekli gündemdeydi. FETÖ’nün TSK’ya sızmasının fark edilemeyişinin sebebi kanaatinizce nedir?

"3) Size FETÖ/PDY mensuplarıyla ilgili herhangi bir işlem yapılması için yetkili makamlardan bir liste verildi mi? Verildiyse nasıl bir işlem yapıldı?

"4) Hüseyin Kıvrıkoğlu 28 Şubat davasında ifade verirken YAŞ kararıyla TSK’dan personel atılmadan önce “ince elenip sık dokunduğunu”, dosyalar YAŞ’a gelmeden önce 21 imzadan geçtiğini ifade etmişti. Yine İlker Başbuğ da MİT raporu olmadan kimseyi atmadıklarını ifade etti. Ancak 28 Şubat Darbesi döneminde pek çok subay ve astsubayın YAŞ kararlarıyla ihraç edildikleri tespit edilerek bu konuda yasal düzenleme ile haklarının kısmen iadesi yoluna gidildi. Bu bilgiler dikkate alınarak FETÖ/PDY iltisaklı askeri personelin aynı yöntemlerle TSK’dan ihraç edilmeyişlerini nasıl izah edersiniz? Bu duruma İnsan Kaynakları/Personel Dairesi ve istihbarat birimlerinde etkili olmaları gerekçe gösterilebilir mi?

"5) Türkiye’deki güvenlik ve istihbarat hizmetlerinin MİT, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında bölüşülmüş olması ve dağınık bir görünüm arz etmesinin muhtelif hizmet aksaklıklarına sebep olduğu iddia edilmektedir.

* Genelkurmay Başkanlığı, MİT’ten istihbarat alamadığını,

* MİT’in, asker kişiler hakkında istihbarat toplanmasının mevzuat açısından mümkün olmadığını,

* Genelkurmay Başkanlığı ise Emniyet ve Jandarma’dan istihbarat alınmasının güçlüklerini gündeme getirmektedir.

* Ayrıca Komisyonumuza yapılan bazı sunumlarda kurumsal taassup ya da yetersiz eşgüdüm ve işbirliği sebebiyle kurumların ellerindeki istihbarî bilgileri zaman zaman başka kurumlarla paylaşmaktan imtina ettiği ifade edilmiştir.

Tecrübeleriniz ışığında güvenlik ve istihbarat alanındaki cari kurumsal düzenin eksiklik ve zafiyetleri nelerdir? Bu zafiyetler nasıl giderilebilir? Kurumsal yeniden yapılanma kapsamında, güvenlik ve istihbarat kurum ve kuruluşlarının görev ve teşkilatları ile bu kurumlar arasındaki ilişkiler hakkındaki tavsiyeleriniz nelerdir?

6) MİT’in 1990’lı yılların başından itibaren sivilleştirilmesinin özellikle askerî istihbaratın toplanmasında zafiyete sebep olduğu yönünde iddialar ileri sürülmektedir. Komisyonumuza beyanda bulunan bazı eski genelkurmay başkanları MİT’in askerî yönetici ve personelden tamamen arındırılmasının sakıncalarından söz etmiştir. Oysa MİT’in askeri personelden oluştuğu dönemlerde de askeri darbe ve darbe girişimleri olmuştu. Bu tespitler de göz önünde bulundurularak MİT’te tekrar askerî yönetici istihdam edilmesi, örneğin MİT Müsteşar Yardımcısının bir asker olması önerisi hakkındaki kanaatiniz nedir?

7) FETÖ’nün elebaşı Fetullah GÜLEN’in, 1970’li yılların başından itibaren örgütlenmeye başladığı değerlendirilmektedir. Örgütün ortaya çıkışı ve özellikle 1970’li yılardaki niyeti ve kuruluş maksadı sizce farklı mıydı? Kanaatinize göre örgüt, devleti ele geçirme hedefini ve darbeci kimliğini sonradan mı edinmiştir?

8) 15 Temmuz FETÖ darbe ve işgal girişiminin sizce en önemli hedefi neydi?

9) Komisyonumuzun çalışma alanıyla ilgili başkaca tespit ve önerileriniz var mıdır?