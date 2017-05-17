"Darbe Komisyonu düşmüştür; CHP ve HDP, genel görüşme talep etmeli"

HDP’nin 24. Yasama dönemi milletvekili Hasip Kaplan, 4 Ocak 2017 tarihinde ek süre istemeden çalışmalarını bitirmesine rağmen bir türlü raporunu veremeyen 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun iç tüzüğün ilgili maddesi uyarınca düştüğünü söyledi. CHP ve HDP’nin bu aşamadan sonra genel görüşme talebinde bulunabileceklerini ifade eden Kaplan’a göre, yeni bir komisyon kurulmalı.

Meclis’te 15 Temmuz Darbe Komisyonu hakkında belirsizlik sürüyor. Komisyon başkanı ve AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek’in bugün yaptığı "Taslak rapor tamamlanmak üzere, sonuna yaklaştık. Bunun uzamasından biz de memnun değiliz" sözleri muhalefet kanadında tepkiye neden olurken HDP’nin eski milletvekili Hasip Kaplan, iç tüzük hükmünün çok açık olduğunu belirterek ‘komisyonun düştüğünü’ söyledi.

Kaplan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

TBMM Araştırma Komisyonları 3 ay süre ile çalışır. En fazla bir ay daha süre uzatabilir. 4 ay içinde raporunu düzenler ve bu süreyi aştıktan sonra bu Meclis araştırma komisyonu görev ve yetkileri düşer. Bu komisyon, 4 aylık süre geçirdiği için görev ve yetkileri düşmüştür ve görevini yapmamıştır. İç tüzük maddesi çok açık, 'Eğer bitirememişse Meclis’te genel görüşme açılır’ diyor. Bu genel görüşmede denilir ki; yeterlilik vardır ama rapor yok ortada. Neyin yeterliliği? Bu sefer yeni bir komisyon görevlendirilir diyor. CHP’nin burada yapması gereken ‘Buyurun Darbe Komisyonu, siz görevinin yapmadınız’ genel görüşme talebim var’ demek. CHP ve HDP talep edebilir.

İç tüzüğün ilgili maddesi

TBMM iç tüzüğünün ‘Meclis araştırmasının yürütülmesi görevini’ düzenleyen 105. Madde şöyle:

Bu komisyonun üye adedi, çalışma süresi ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabileceği hususu Meclis Başkanının teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir. Araştırmasını üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir. Komisyon bu süre sonunda da çalışmasını tamamlayamadığı takdirde süre bitiminden itibaren onbeş gün içinde araştırmanın tamamlanmaması nedenleri veya o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde Genel Kurulda görüşme açılır. Genel Kurul bu görüşme ile yetinebileceği gibi yeni bir komisyon da kurabilir.

Meclis araştırma komisyonu bakanlıklarla genel ve katma bütçeli dairelerden, mahallî idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden,Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan, kamu iktisadî teşebbüslerinden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir.

Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilir.

Devlet sırları ile ticarî sırlar, Meclis araştırması kapsamının dışında kalır.