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Darbe Komisyonu Dinç Bilgin ve Nusret Demiral'ı bulamadı

28 Şubat sürecine kalemleriyle tanıklık eden gazeteciler, cezaevindeki askerler de dinlenilecek

30 Ağustos 2012 14:41

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

 

Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu, 28 Şubat süreci kapsamında dinleme listesine aldığı medya patronlarından Dinç Bilgin ile eski DGM savcısı Nusret Demiral'ın ikametgâh adreslerini bulamadı. 

Komisyon, daha önce de Fadime Şahin'in adresini bulamamıştı.

Komisyon, TBMM'nin 1 Ekim'de açılmasından sonra yoğun bir tempoyla işbaşı yapacak. 28 Şubat sürecine kalemleriyle tanıklık eden gazeteciler, cezaevindeki askerler de dinlenilecek.

Komisyon sözcüsü AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin, Kadir Çelik, Ali Bayramoğlu, Cengiz Çandar, Abdurrahman Dilipak, Necati Şentürk, Refik Durbaş, Yusuf Odabaş'ın davetlerini kabul ettiklerini söyledi. Şahin, bu isimleri ekim ayında dinleyeceklerini söyledi.

 

Korkmaz Yiğit ve Sisi lakaplı Seyhan Soylu da dinlenilecek

 

Komisyon, medya patronlarından Dinç Bilgin'in adresini bulamadı. Ancak, 28 Şubat sürecinde başı ağrıyan isimlerden Korkmaz Yiğit dinlenilecek. Komisyon Sisi lakaplı Seyhan Soylu da dinleyecek.  

Yeni yasama yılıyla komisyonun dinleme ajandasında Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Yeni Pazar Cezaevi'nde yatan Mehmet Ağar, eski MİT müsteşarı Teoman Koman, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz, eski İstihbarat Daire Başkanı Hanefi Avcı, Fevzi Türkeri de dinlenilecek. Komisyon, 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergül'ü de cezaevinde dinleyecek.      

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