Darbe Komisyonu; Cumhurbaşkanı, Başbakan ve MİT Müsteşarı'na soru sormaktan vazgeçti

TBMM Darbe Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar’a yazılı olarak 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ yapılanmasına yönelik soru yöneltirken, komisyonun soru hazırlığı yaptığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a da MİT Müsteşarı Hakan Fidan gibi yazılı soru sorulmasından vazgeçildi. Komisyon hem Erdoğan hem de Yıldırım’a yöneltilecek sorular için hazırlık yapmıştı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, TBMM Darbe Araştırma Komisyonu; bu hafta içinde Genelkurmay Başkanı Akar, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazılı olarak soru iletileceği kamuoyuna yansımıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a darbe girişimini kimden öğrendiği, Başbakan olarak görev yaptığı dönemde 17-25 Aralık öncesi Milli Güvenlik Kurulu’nda FETÖ’yle ilgili herhangi bir konunun gündeme gelip gelmediği sorularının yöneltileceği, ayrıca ABD ve AB’nin FETÖ hakkındaki tutumlarını değerlendirmesi talep edileceği belirtilmişti. Başbakan Yıldırım’a iletilecek sorular arasında ise Türkiye’de istihbarat hizmetlerinin MİT, Genelkurmay, Emniyet ve Jandarma arasında bölünmüş olmasının aksaklıklara neden olup olmadığı, var olan aksaklık ve eksikliklerin nasıl giderilebileceği konusu yer alıyordu. Başbakan Yıldırım’a darbe olacağına ilişkin bir kanaatinin olup olmadığı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la görüşüp görüşmediği gibi soruların iletilmesi yönünde hazırlık yapılıyordu.

Genelkurmay Başkanı Akar’a yöneltilen soruların kamuoyuna yansımasının ardından komisyon Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’a soru sormaktan vazgeçti. Muhalefetin söz konusu isimleri komisyonda dinleme talepleri bulunurken, komisyonun yazılı olarak soru iletilmesinden bile vazgeçmesi akılları karıştırdı.

Akbulut: Genelkurmay beni uyarmadı

Darbe Komisyonu’nun yazılı olarak sorular yönelttiği eski Başbakan Yıldırım Akbulut’un verdiği yanıtta özetle şunlar yer aldı: FETÖ’yle ilgili değerlendirme yapmadık:

Başbakan olarak görev yaptığım süre içersinde gerek bakanlar ve gerek Genelkurmay başkanlarıyla FETÖ yapılanmasıyla ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadık. MİT ve Genelkurmay Başkanlığı ‘Fetullah’ illegal yapıya dair bana herhangi bir bilgi vermediler ve takibat, soruşturma hususundada izin talebinde bulunmadılar.