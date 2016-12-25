Darbe komisyonu, Beşiktaş Belediye Başkanı'nı dinleyecek

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın mutlaka komisyonda dinleneceğini söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Özdağ, Murat Hazinedar geçici ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini belirti ve şöyle konuştu:

“Bilindiği üzere Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, FETÖ’yle münasebetleri bilindiği ve CHP içinde rahatsızlıklar ifade edildiği hâlde ancak 13 Ekim 2016 tarihinde Parti Disiplin Kuruluna sevk edilebildi. Bu kadar gecikmeyi nasıl izah edebiliriz? Son bir gelişme yaşanarak CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplanarak Hazinedar hakkında uyarma cezası verdi. Hain yapıya yönelik bu denli övücü sözleri bulunan, parti disiplinine uymayan ve de partisi içerisindeki kendi Milletvekillerine dahi hakaretler savuran CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu’na davet edilmesini ve dinlenmesini talep etmiştim. Bu önerim CHP’li Komisyon Üyeleri dahil diğer Komisyon Üyesi arkadaşlarımızın da kabulleriyle onaylandı ve çalışmalarımızı tamamlamadan önce Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı mutlaka dinleyeceğiz."