Darbe Komisyonu Başkanvekili: Gülen ve Papa görüşmesine aracılık edeni duyduğunuzda yer yerinden oynayacak

Darbe Komisyonu Başkanvekili AKP'li Selçuk Özdağ, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen ile Papa'nın görüşmesinde kimin aracı olduğunu bildiğini savundu. Özdağ, "Dışişleri Bakanlığı ve Vatikan'dan bunun sorulmasını istiyorum. Hangi parti ile ilişkisi vardır bunu biliyorum. Çok önemli bir isimdir Türkiye'de yer yerinden oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP'li vekil: Hakan Fidan, 15 Temmuz günü doğum günü kutlaması mı yapıyordu?

CNN Türk'te yer alan habere göre, TBMM 15 Temmuz ve FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunda CHP'li komisyon üyesi Aytun Çıray, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın komisyonda dinlenmesi için oylama talebinde bulunacağını bildirdi. Aytun Çıray, 15 Temmuz'un aydınlatılması için Fidan ve Akar'ın komisyona gelmesi gerektiğini vurgulayarak, iki ismin davet edilmesinin zorunlu olduğunu bildirdi. Aytun Çıray "Sayın Fidan'a 15 Temmuz akşamı saat 21.25'te Beştepe'de TİKA'daki bir arkadaşının yaş günü topantısına katılıp katılmadığını, Ayrıca darbeden sonra ailesini başka bir ülkeye götürüp götürmediğini, Başbakanla son bir- bir buçuk aydır görüşüyor mu ,görüşmüyor mu onu soracağız "diye konuştu.

MHP'li komisyon üyesi Mehmet Erdoğdu ise MİT Müsteşarı, kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanı'nın ve darbenin mali ayağıyla ilgili bilgi verecek kişilerin komisyona getirilmesini talep etti.

Aykut Erdoğdu: Komisyona Papa'yı da çağıralım

AKPartili komisyon üyesi Selçuk Özdağ, Fetullah Gülen'in Türkiye'yi terk etmeden önce Papa ile görüşmesine kimin aracılık ettiğinin Dışişleri Bakanlığına sorulmasını talep etti. CHP'li Aykut Erdoğdu ise "Papayı da çağıralım o zaman komisyona" deyince Özdağ "Papa öldü kardeşim, lütfen sulandırmayın" diye yanıt verdi. Erdoğdu ise “Yeni Papa'yı çağırırız" dedi.

"Gülen ve Papa görüşmesine aracılık edeni biliyorum, yer yerinden oynacaktır"

Selçuk Özdağ ile Aykut Erdoğdu arasındaki diyalog şöyle devam etti:

Selçuk Özdağ: Lütfen dinleyin bu görüşmeye kimin aracı olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Aracıyı biliyorum. Bunun sorulmasını istiyorum Dışişleri Bakanlığı ve Vatikan'dan. Hangi parti ile ilişkisi vardır bunu biliyorum. Çok önemli bir isimdir Türkiye'de yer yerinden oynayacaktır. O zaman görüşeceğiz Aykut Bey kimin olduğunu görünce.

Aykut Erdoğdu: Sayın Davutoğlu'na da soralım. Olayı sulandırıyorsunuz. Papa'yı da davet edelim.

Selçuk Özdağ: Ayrıca Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık öncesinde Amerika'ya gitmiştir. Dışişleri Bakanlığına soralım. Kılıçdaroğlu'nun hangi enstitüleri ziyaret edip etmediğini, bu enstitülerin Gülen ile ilgisi olup olmadığını , Sayın Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantılarda FETÖ 'den arananlar var mıdır? Bunların sorulmasını istiyoruz. Ayrıca kaç CHP milletvekili 17-25' Aralık'tan sonra Gülen'in televizyon kanallarına çıkarak destek vermişlerdir. Bunları da ortaya çıkarılım.

Aykut Erdoğdu: Liderlerin Gülen ile ilişkilerini araştıralım. Erdoğan'ın, Bahçeli'nin, Demirtaş'ın da bütün liderlerin Gülen'le irtibatını araştıralım"

Oylama yapılmadı

Aykut Erdoğdu Fidan ve Akar'ın komisyona davet edilmesi konusunda oylama yapılmasını yineleyince komisyon başkanı Reşat Petek “Hayır oylamayacağız. Çünkü süreç devam ediyor. Şu anda gündemimiz bellidir. Konuyu dinleyeceğiz. Şu anda gündeme geçmemiz gerekiyor. “ dedi. Aytun Çıray ise “Bizim önergemizi onaylayıp onaylamama hakkınız yok. Önergemiz hukuka aykırı olarak oylanmamıştır" diye tepki gösterdi.