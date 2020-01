Darbe komisyonu başkanvekili AKP'li Özdağ, raporu eksik buldu

TBMM 15 Darbesini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, geçtiğimiz hafta komisyon başkanı Reşat Petek tarafından açıklanan taslak rapora eklenmesi öneresiyle kendisinin de bir çalışma yaptığını açıkladı.

Taslak raporu detaylı bir incelemeden geçirdiğini, eksik bulduğu noktaları tek tek çıkardığını ifade eden Özdağ, BBP’nin helikopter kazasında hayatını kaybeden eski başkanı Muhsin Yazıcoğlu’nun rapora girmesi konusunu teklif edeceğini söyledi.

Özdağ’ın, bomisyon başkanlığına sunacağı çalışmada, cemaatlerin Diyanet İşleri Başkanlığı kontrolünde olmaması, MİT’de ayrı bir birim oluşturularak bütün dernek ve vakıfların takip edilmesi, emniyetin açık istihbarat yaparak yayınları yakından izlemesi gibi öneriler yer alıyor.

“Taslak raporda itiraz ettiğim bölümler var”

Selçuk Özdağ, T24’e, 12 Haziran’a kadar taslak rapor konusunda verilen sürede kendi çalışması hakkında şu değerlendirmede bulundu:

Şimdi taslak raporla uğraşıyorum. Bazı itiraz ettiğim bölümler var, onları yazıyorum. Bu bölümlerin ekletilmesini isteyeceğim. Muhsin Yazıcoğlu’nun da eklenmesini önereceğim. 12 Haziran'a kadar süre var. Bir yandan raporu okuyorum bir yanda da eksiklikleri gidermek adına notlar alıyorum. Özellikle cemaatler kısmına itirazım var.

“Diyanet’in kontrol etmesi doğru değil”

Türkiye’de cemaatler olmalı, özgür ve hür bir ülke olmalı, herkes olmalı, her etnisite, her meşrep, her mezhep Türkiye’de derneğini, vakfını açabilmeli. Dernekler ve vakıflar üzerinden çalışmalı bunları yaparken bunları denetleyecek mekanizma olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nı koymayı doğru bulmuyorum ben. Bunları denetleyecek mekanizma hukukla ve mali işlerle ilgili bakanlıklar olmalı. Ben maliyesini denetleyeceksem benim maliyem denetleyecek ikincisi eğer burada bir şey varsa hukukum denetleyecek zaten MİT’i, Emniyet, Jandarma istihbaratı herkesle ilgili çalışma yapacak. Devletin geleceği ve bekası açısından hiç kimseye taviz vermeden nerede bir yanlış varsa, bir cemaat içine sızmış ajanlar da olabilir, kötü niyetli adamlar da olabilir bunlarla ilgili çalışma yapılacak. Ama Diyanet işleri Başkanlığı tarafından buraların kontrol edilmesi doğru değil.

“MİT’de ayrı birim olmalı”

Önerilerim vardı; bunların bazılarıyla yoktu raporda, Milli istihbarat teşkilatıyla ilgili ayrı birim kurulmalı, Türkiye’de bütün dernek ve vakıflar buradan takip edilmeli, Emniyette de böyle bir şey olmalı, açık istihbarat yapılmalı hem de çıkan kitaplar, yayın organları gerek illegal örgütlerin meşru yapıların bütün yayınları buradan ciddi şekilde takip edilmeli verilen mesajlar çok ciddi biçimde izlenmeli.