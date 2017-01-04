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Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek: Bugüne kadar 141 kişinin bilgisine başvurduk

Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi sona erdi

04 Ocak 2017 14:10

Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, ''141 kişinin bilgisine başvurduk. 61 kişiden yazılı cevap aldık'' dedi. Petek, rapor taslağı yazım çalışmalarının devam ettiğini henüz nihai şekli verilmiş bir komisyon raporu olmadığını söyledi.

Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi sona erdi.

4 Ekim'de çalışmalarına başlayan komisyon, 15 gün içerisinde raporunu tamamlayarak Meclis Başkanlığı'na sunacak.

Komisyonun çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Komisyon Başkanı Reşat Petek, özetle şöyle konuştu:

''141 kişinin bilgisine başvurduk. 61 kişiden yazılı cevap aldık. 142 saat 22 dakika komisyon toplantısı düzenlemişiz. Komisyonumuza dilekçeler geldi incelenip ilgili olanlar üyelerle paylaşıldı başka kamu kurumlarını ilgilendiren dilekçeleri de ilgili kamu kurumlarına ilettik. 604 dilekçe bu şekilde değerlendirildi. Komisyonumuza 4 siyasi partiden sunulan önerge sayısı 70. Eski cumhurbaşkanları ile başbakanlara yazı ile sorular yönlendirdik cevapları geldiğinde paylaşmaya devam edeceğiz. Yargı gözaltı kararlarını derhal verdi.

Henüz çalışmaların tamamlanmadığı bilgisi karşısında komisyonda görüşülmüş nihai şekli verilmiş bir rapor söz konusu değil. Rapor taslağı yazım çalışmaları devam ediyor. Henüz nihai şekli verilmiş bir komisyon raporumuz yoktur.''

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