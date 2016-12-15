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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe Komisyonu Başkanı Petek, Fidan ve Akar'ın dinlenmesi talebini oylatmadı!

Muhalefet Fidan ve Hakan'ın komisyonda dinlenmesini talep etti

15 Aralık 2016 15:28

Hülya Karabağlı

TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP milletvekili Reşat Petek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın komisyonda dinlemesi üzerine ikinci kez verlen önergeyi oylatmadı.

Petek, CHP ve MHP'li üyelerin bu isimlerin geri sayıma geçen komisyonda dinlenip dinlemeyeceği konusunda ki sorulara yanıt vermedi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, önergeyi oylatmayan Petek'e, "İşte darbe budur, darbe olsaydı bu olacaktı" dedi.

Komisyon Başkanı, tartışma ve itirazlara komisyonda dinlenecek davetliyi salona alarak son vermiş oldu.

"Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin isimleri bulunamadı"

Bu arada, Darbe Komisyon'a bakanlıklardan gelen yanıtta, darbeyi gerçekleştiren Yurtta  Sulh Konseyi'nin kimlerden oluştuğuna ilişkin isimlerin bilinmediği bilgisi verildi. 

 

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TBMM Darbe Girişimi Araştırma KomisyonuAKPReşat PetekMİT MüsteşarıHakan FidanGenelkurmay BaşkanıHulusi Akar

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