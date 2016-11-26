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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe Komisyonu Başkanı: FETÖ’nün siyasi partisi yok!

"FETÖ en az 40 yıllık bir geçmişe sahip, başından bu yana devlete sızmaya çalıştığı anlaşılmaktadır"

26 Kasım 2016 00:18

Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek, ‘FETÖ'nün bir siyasi partisi olmadığını 40 yıllık tarihinde tüm iktidarlarla amaçları doğrultusunda ilişki kurmaya çalıştığını söyledi. Petek, cumhurbaşkanı ve başbakana ise komisyon olarak davette bulunmayacaklarını açıkladı.

DUVAR’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Petek’in verdiği bilgiye göre Komisyon, TÜRKSAT, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nı ziyaret edecek. Bu ziyaretler 25 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek. Komisyonun perşembe günkü programında ise iki konuk var. İstanbul İl Jandarma Komutanı Hüseyin Kurtoğlu kumpasla terfisi engellendiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Adana’daki patlama dolayısıyla Komisyon’a katılamayan İl Emniyet Müdürü Osman Ak da perşembe günü Meclis’te olacak. Osman Ak, cemaat yapılanmasıyla ilgili ilk raporu hazırlayan emniyetçi olarak biliniyor.

Komisyon Başkanı Reşat Petek, toplantıda ayrıca yapılan çalışmalarda ortaya çıkan ortak noktalarla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. Petek’in açıklamaları şöyle:

-FETÖ’nün dini bir cemaat, tarikat, STK olmadığı ortaya çıkmaktadır. FETÖ dini istismar eden bir terör örgütüdür. İnsanları merhamet, himmet, bağışlama ve iyi evlat yetiştirme duygularını istismar eden bir istismar örgütüdür.

-FETÖ’nün siyasi partisi yoktur. Örgütün kendi amacına ulaşmak için farklı siyasi parti ve ideolojileri, STK’ları araç olarak kullandığı değerlendirilmektedir.

-FETÖ en az 40 yıllık bir geçmişe sahip. Başından bu yana devlete sızmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Asker elbisesi giymiş hainler başta olmak üzere onlara destek verenlerin ortak özelliği mevki-makam ne olursa olsun örgüte kayıtsız şartsız itaattir. Haşhaşi tipi bir yapılanma ile kayıtsız şartsız itaat olduğu ortaya çıkıyor.

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