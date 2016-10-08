"Darbe Komisyonu Başkanı FETÖ'nün avukatlığını yapıyordu"

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, TBMM Darbe Komisyonu Başkanlığı'na AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek'in seçilmesine tepki gösterdi. Çiçek, “Bir dönem FETÖ'nün avukatlığını yapan bir şahsiyetin bugün FETÖ'nün soruşturmasında başkan olması, başkanlık divanının tamamının AKP'den oluşması ne demokrasi ile ne bu örgütle mücadelede bir karşılığı olan konu değildir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, partisinin danışma meclisi toplantısına katılmak için geldiği Kayseri’de parti il binasını ziyaret etti. Dursun Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kumpas davaları ile beraber olağan dışı bir ortama girdiğini söyledi. Çiçek, şunları söyledi:

"Vatanı korumak için asker olmuştuk, Deniz Kuvvetleri’nde, Genelkurmay’da görev yaparken bizi bu FETÖ örgütü hedef seçti ve iktidarın sağladığı imkanlarla, çıkardığı yasalarla yıllarca bize cezaevlerinde manevi işkence yaptı. Bu iki ortak birbirlerine düştü. Türkiye’nin zenginliğini ve yönetimini paylaşamadılar. Ve bu mücadele ortamına girdik. Yaşadığımız süreçte iki ayrı grup var. Birincisi o 15 Temmuz gecesini, o karanlık geceyi yaşatan, emperyalizmin uşağı, dış güçlerin maşası olan bir FETÖ örgütü var. Bunlar kesin suçlu. Kumpas davalarında suçlu, 15 Temmuz’da suçlu. Bize yaşattıkları ülkemizdeki zor şartlardan dolayı suçları sabit. Bir de bu örgütün bilerek ve isteyerek ihbar ettiği, kendi içine çektiği, davaları sulandırmak istediği mağdur insanlarımız var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağdur insanların yanındayız. Kesinlikle FETÖ örgütünün yanında olamayız. İktidar ne hukuk tanıyor ne kanun tanıyor ve bu insanları bir gecede işinden atıyor. Meclisi saf dışı bıraktı. Kararnamelerle Türkiye’yi yönetmeye kalkıyor."

'FETÖ’nün, CHP’de taban bulmasının mümkün olmadığını dile getiren Çiçek, "Terörle mücadelede, FETÖ örgütü ile mücadelede CHP sonuna kadar hükümetle beraber, burada ayrılık yok. Zaten FETÖ’nün CHP’de taban bulması, sempati bulması mümkün değil" diye konuştu. Çiçek, şöyle devam etti:

"Biz çağdaş, sosyal demokrasiyi savunan insanlarız. Biz bir imama biat eden, onun dediğini talimat kabul eden kişilikte, yapıda insan olamayız. Biz Mustafa Kemal’in askerleriz. Dolayısıyla bu çamur bize yapışmaz. Zaten yapışmadığı da bu örgütün mağdurları olan CHP’li aktif siyasetçiler Tuncay Özkanlar, Mustafa Balbaylar, İlhan Cihanerler, Çelebiler var. Niye AKP’ye gitmedik de CHP’ye geldik? Çünkü kumpas davalarında bizim yanımızda olan parti CHP’ydi. Zaman zaman 50-60 milletvekiliyle Silivri’de yanımızda olan CHP’ydi. Çağdaş değerleri, bilimi Atatürk’ü savunan CHP bugün yine aynı değerleri savunmaya devam ediyor."

"Silivri'den hatırlıyorum"

Dursun Çiçek, Darbe Komisyonu Başkanlığı’na seçilen AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek’e tepki gösterdi. Çiçek, "Reşat Petek’i ben Silivri zindanlarından çok iyi hatırlıyorum. Çünkü orada vaktimiz çoktu. O programları, Reşat Petek’i çok dinledik. Bir dönem FETÖ’nün avukatlığını yapan bir şahsiyetin, bugün FETÖ’nün soruşturmasında başkan olması, başkanlık divanının tamamının AKP’den oluşması, ne demokrasi ile ne de bu örgüt ile mücadelede bir karşılığı olan konu değildir. Dolayısıyla bu konuda iktidarın samimi olmadığının en somut göstergesidir" dedi.

"İtiraz hukuki değil siyasi"

Balyoz davasında beraat eden Çetin Doğan ve Engin Alan dahil 6 ismin beraat kararlarının bozulmasına yönelik talebi de değerlendiren Çiçek, bu talebin hukuki değil, siyasi olduğunu savundu.

Olası erken seçim tartışmaları ile ilgili de değerlendirme yapan Çiçek, "2019 Martında olacak yerel seçimleri muhtemelen 2017’nin Ekim veya Kasımına alacaklar. Niye alacaklar? Çünkü yerel yönetimlerde özellikle AKP’nin yöneticileri arasında çok sayıda FETÖ’cü var. Bunları tutuklayarak veya kararnamelerle ihraç ederek, partiyi karıştırmak iktidarda düşme riskini de beraberinde getirdiği için bu yola giremiyorlar. Dolayısıyla FETÖ’nün siyasi kanadı şu an soruşturma dışında. Bu ayıklamayı seçimle yapmak maksadıyla önce yerel seçimleri erkene alacaklar" dedi.

Çiçek, basın toplantısının ardından CHP’ye gelen ve açılan soruşturmalarda mağdur olduklarını belirtenleri dinledi.