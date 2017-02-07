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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe Komisyonu Başkanı: FETÖ yeni bir yapılanma içinde; CIA Gülen'in konuşmasından korkuyor

"Sağcı - solcu, Alevi - Sünni, Kürt - Türk kavgası çıkarılacak"

07 Şubat 2017 13:16

TBMM Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek, 15 Temmuz'un planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı cemaatin hâlâ deşifre edilip temizlenemediğini, yeni bir yapılanma içinde olabileceklerini söyledi. Petek "Gülen’in deşifre olmasından dolayı, oluşturulacak yeni bir yapılanmanın çekirdeğini oluşturan isimler sorusu da ortada. Gülen’in CIA ile mali ve siyasi açıdan ilişkide olduğuna ilişkin kuşkular var...  CİA görevlileri ona sahip çıkıyor ve dışarıya gönderilmesine izin vermiyorlar. Konuşmasından korkuluyor" dedi. 

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Petek özetle şunları söyledi:

- Görülen amaç, darbeden ziyade ülkeyi kaosa sürüklemek. Bugün bir Suriye’de, Irak’ta neler yaşanıyorsa, Türkiye’de de aynısının yaşanmasını sağlamak. Türkiye’de kargaşa hâkim kılınacak. Alevi - Sünni kavgası, Kürt - Türk kavgası çıkarılacak. Sağcı - solcu çatışması veya yaşam tarzı çatışmaları çıkarılacak.

- 1982’lerde harp okullarında özel sınıfların açıldığı, özel sınıflarda FETÖ’nün yetiştirdiği elemanların okutulmaya başladığı, 15 Temmuz darbesinde 11 önemli generalin 1982’de açılan bu sınıflarda okuduğu tespitler arasında.

- 17 - 25 Aralık’tan sonraki süreçte gerçekten PKK ile dirsek teması kurmaya başladığı, emniyet genel müdürlüğü bünyesinde paralel yapı unsuru olarak görülüp o gün için ihraç edilmeyen ama Güneydoğuya gönderilen FETÖ mensubu emniyet makamlarının Güneydoğu ve Doğu’da bulunduğu süreçte yaptığı çalışmalarda PKK’nın faaliyetlerine güç verecek şekilde iş birliği yaptıkları, hatta silah aktarma eylemlerinden istihbaratta bu çalışmaları gizlemeye ört bas etmeye varan işbirliklerinin olduğu görülüyor.

- Darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması lazım. Bu girişime destek veren, darbe gerçekleşmiş olsaydı başbakan, cumhurbaşkanı, bakan olarak görevlendirileceklere bakıldığında siyasi ayağı şu partidir, A veya B partisidir diyeceğimiz bir yapıdan bahsedemiyoruz. Belgelere baktığımızda siyasi Kanada ilişkin bir bilgiye ulaşılamadı.

Yeniden yapılanma

- Artık Fetullah Gülen’in deşifre olmasından dolayı, oluşturulacak yeni bir yapılanmanın çekirdeğini oluşturan isimler sorusu da ortada... Masonik yapılanmayı andıran yerleri var. Üst düzey örgüt üyelerinin birbirleriyle yatay ilişkileri yok. Ben bunu üzüm salkımı diye ifade ediyorum. Hepsi aynı salkıma bağlı ama, üçle  beşli gruplar halindeler.

- Gülen’in CIA ile mali ve siyasi açıdan ilişkide olduğuna ilişkin kuşkular var...  CİA görevlileri ona sahip çıkıyor ve dışarıya gönderilmesine izin vermiyorlar. Konuşmasından korkuluyor, sadece Türkiye değil başka ülkelerde de yapılanmaları var. Talimatlar alınıp veriliyor. CIA bunları hep kontrol etmiş.

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