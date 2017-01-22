Darbe komisyonu, Akar ve Topbaş'tan cevap bekliyor

TBMM 15 Temmuz Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, komisyon raporunun 30 Ocak tarihinde tamamlanarak Meclis Başkanlığı'na sunulabileceğini söyledi.

Özdağ, 28 Aralık 2016 tarihinde soru gönderilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın dan yanıt gönderebileceğini tahmin ettiğini söyledi. Özdağ, İstanbul Büyükşehir Başkanı Kadir Topbaş’tan yanıt beklendiğini ifade etti.

Özdağ, taslak raporu beklenen 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun son durumu hakkında T24’ün sorularını yanıtladı.

“CHP, MHP ve HDP görevini yapmadı”

CHP, MHP ve HDP’nin eski cumhurbaşkanları, eski başbakanlara yazılı soru göndermediklerini bu nedenle görevlerini yapmadıkları eleştirisinde bulunan Özdağ, “Eski başbakanlara, cumhurbaşkanlarına, Abdullah Gül’e eski Genelkurmay Başkanlarına soru sormalıydılar. Kadir Topbaş’a sormalıydılar, bazı isimleri yönelik suçlamaları vardı onlara yanıt gelebilirdi. Ama sormadılar. Görevlerini yapmadılar” dedi.

28 Aralık 2016 tarihinde yazılı soru gönderilen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la ilgili “Ben yanıt vereceğini tahmin ediyorum” diyen Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’tan da gelecek yanıtları beklediklerini söyledi

MİT, Diyanet ve subliminal mesajlar raporda

Özdağ, taslak rapor da FETÖ örgütünün 50 yıllık yapılanma geçmişine ve kullandıkları argümanlara yer verileceğini kaydeden Özdağ, örgütün gerçek Müslümanlara verdiği zarar ve istismarın, ülkenin darbe ile anılmasının tek sebebini FETÖ olduğuna ilişkin değerlendirmelere yer verileceğini söyledi. e yer vereceğiz. Darbe günüyle ilgili de bölümlerin olacağını anlatan Özdağ, darbeye giden süreçte istihbarat zaafından Diyanet’e kadar önemli konu başlıkları olduğuna dikkat çekti.

Özdağ, “Askeriyede genellikle dini bütün insanlara tasfiye edilmiş. FETÖ’cüler takiyye yaptıkları için burada kalmışlar. Laikçilik yapanlar, kraldan çok kralcılık yapanlar samimi Müslümanla uğraşırkenbu FETÖ’cülerin işine yaramış" dedi.