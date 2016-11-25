Darbe Komisyonu Akar ve Fidan'ı dinleme konusunu Başbakan'a soracak

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun Başkanlık Divanı'nı oluşturan AKP kanadı, muhalefetin dinlenilmesinde ısrar ettiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve darbe günü devletin zirvesinin ulaşamadığı MİT Müsteşarı Hakan Fidan konusundaki izlenecek tutumu Başbakan Binali Yıldırım’a sorma kararı aldı.

Toplantıda, AKP’liler çoğunluk oylarıyla tutuklu subayların cezaevi ziyaretinden geri adım attı. Anayasa’nın devam eden davalarla ilgili maddelerine dikkat çekilerek gidilmeyeceği belirtildi. AKP bu tavrıyla kısa bir süre önce cezaevi ziyareti konusunda kendilerini “15 Temmuz’da bedeni ve yüreği ile meydanlara kefeniyle giden bir gazi olarak içime sindirmem” diye uyaran Meclis Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in dinlemiş oldu.

Komisyon tutanaklarında muhalefetin taleplerine ilişkin bölümler şöyle:

“Hulusi Akar ve Hakan Fidan niçin gelmiyor”

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yaklaşık iki aydır, 1 Ekimden itibaren bu Komisyon çalışıyor. İki aydır tabii ki çok önemli konukları dinledik ve önemli çalışmalar yaptık ama başından bu yana, en başta yapmamız gereken işi bugüne kadar yapamadık. Bu da ne? Sonuçta, bu darbenin tam göbeğinde yer alan Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve yine darbenin göbeğinde yer alan ve bugüne kadar da görüşlerini tam olarak öğrenemediğimiz, bilgisine başvuramadığımız Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar. Neredeyse oy birliğiyle talepte bulunuldu burada, 4 siyasi partinin de ortak önergesiydi konuklar açısından ancak ne açıklama yapıldığını bilmiyoruz, niçin gelmediklerini bilemiyoruz. Yani Türkiye'nin her yerine gidiyorlar, dünyanın her yerine gidiyorlar fakat nedense yanı başlarında olan Meclise gelmiyorlar.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Akın Öztürk Mehmet Dişli Mehmet Partigöç Adem Huduti Hakan Evrim (Akıncı eski Üs Komutanı) Yüzbaşı Hüseyin Türk ( Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını bombalayan F16 pilotu. Ben de o sırada buradaydım .) Bekir Ercan Van (İncirlik eski Üs Komutanı) Deniz Karatepe (Diyarbakır eski Hava Üs Komutanı) İbrahim Yılmaz (Yedinci Kolordu eski Komutanı) Ünsal Coşkun (Güvercinlik Kara Havacılık eski Okul Komutanı) Bu önergemizin Komisyon tarafından görüşülmesini ve oylanmasını talep ediyoruz.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) –Adalet ve Kalkınma Partisi eski Milletvekili İlhan İşbilen Sayın Davutoğlu’nun ve eşinin dört buçuk saat Fetullah Gülen’le birlikte aynı ortamda Pensilvanya’da kaldığını söylüyor. İkinci olarak, Necdet Özel Bey de bugüne kadar buraya gelmedi ve bir ara yine basında bazı kişilere yazılı sorular gönderilmesi konusunda birtakım haberler yer aldı. Bu kadar ciddi bir komisyonda, biz Cumhuriyet Halk Partisi Komisyon üyeleri olarak yazılı soru tarzında bir bilgi almayı kabul etmiyoruz. Bu milletini seven, devletine, milletine sadık olan bütün bürokratlar ve siyasilerin buraya gelerek, gaziler kadar anlayışlı davranarak bizim sorularımıza cevap vermelerini istiyoruz. Ayrıca, burada elde edemediğimiz bazı bilgileri biz milletvekilleri olarak denetleme yetkimizi kullanarak soru önergeleri tarzında da vereceğiz ve BİMER’e de göndereceğiz.