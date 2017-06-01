T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe Komisyonu, 5 ayda hazırladığı taslak rapor için muhalefetten 5 gün içinde görüş istedi

Muhalefet üyelerinin talepleri üzerine süre 12 Haziran’a kadar uzatıldı

01 Haziran 2017 11:31

TBMM Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı AKP'li Reşat Petek hazırlanması 5 ay süren taslak rapor için, muhalefetten 5 gün içinde görüş bildirmelerini talep etti.

TBMM Darbe Araştırma Komisyonu çalışmalarına 3 Ekim 2016 tarihinde başlamış, ek süre uzatma hakkı olmasına karşın çalışmalarını 3 ay sonra 3 Ocak 2017 tarihinde tamamlamıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Meclis’teki tüm partilerin desteğiyle kurulan TBMM Darbe Araştırma Komisyonu çalışmalarına 3 Ekim 2016 tarihinde başlamış, ek süre uzatma hakkı olmasına karşın çalışmalarını 3 ay sonra 3 Ocak 2017 tarihinde tamamlamıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, 31 uzman tarafından kaleme alınan taslak rapor için Petek, muhalefet partili üyelerin komisyona 5 gün içinde görüş bildirmelerini talep etti.

CHP, HDP ve MHP’li üyeler "Tanınan sürede raporun titizlikle okunması dahi güçken, bu denli önemli bir konuda etraflı bir muhalefet şerhinin yazılması mümkün değildir” görüşünü dile getirerek tepki gösterdi. Muhalefet üyelerinin talepleri üzerine süre 12 Haziran’a kadar uzatıldı. Ancak muhalefet üyeleri bu sürenin de yetersiz olduğu görüşünde.

ETİKETLER

TBMMDarbe AraştırmaAKPReşat Petek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24