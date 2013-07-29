Darbe karşıtları Mısırlı yetkililerin 'boşaltın' uyarısına rağmen Adeviyye'de bekleyişte

Mısır'da Müslüman Kardeşler taraftarları Adeviyye Camisi etrafında durmaya devam ediyor, barikatlar kurarak güvenlik önlemleri alıyorlar. Hafta sonu yaklaşık 200 kişinin öldüğü katliam ardından Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, tüm taraflara şiddetten uzak durmaları için çağrı yaparken Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un ise orduya sivilleri tutuklama yetkisi verdi. İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim de Adeviyye Meydanı'nın "kısa süre içinde" boşaltılacağını söyledi.

Meydanda dün geceki gelişmeleri izleyen BBC muhabiri Yasmine Ebu Hadra Adeviyye kampında durumun bu sabah sakin olduğunu ancak göstericilerin kamp etrafına barikatlar kurarak kendi güvenlik önlemlerini aldığını bildiriyor.

Hadra'ya göre dün gece Müslüman Kardeşler'in önde gelen üyeleri ateşli konuşmalar yaparak kalabalığın moralini yükseltmeye çalıştı.

Bu konuşmalarda eylemin güvenlik güçlerinin gözünü korkuttuğu ve bu nedenle ateş açtıkları belirtildi; adil bir dava uğruna toplanan kalabalığın korkmaması gerektiği kaydedildi.

Müslüman Kardeşler: Sayımız artıyor

Müslüman Kardeşler ve destekçileri, 3 Temmuz'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Mursi'nin göreve iadesini istiyor.

Adeviyye'de yüzbinlerce erkek, kadın ve çocuğun toplandığını belirten örgüt sözcüsü Cihad el Haddad, BBC'ye verdiği demeçte "Cumhurbaşkanına ne olursa olsun, protestomuz sürecek," dedi, "Sayımız her gün artıyor. Vatandaşlar askeri darbenin zulmünü ve uzun vadeli zararlarını görüyor."

"Mursi'nin iktidara dönmesi haftalar, aylar, hatta bir yıldan fazla sürebilir ama biz vazgeçmeyeceğiz."

'Müdahalenin habercisi'

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Mısır'da hafta sonunda meydana gelen olaylar ardından Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, tüm taraflara şiddetten uzak durmaları çağrısı yaptı. Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin göreve dönmesini talep eden Müslüman Kardeşler hareketi üyeleri, gösterileri sürdürmekte kararlı.