Darbe karşıtları Mısırlı yetkililerin 'boşaltın' uyarısına rağmen Adeviyye'de bekleyişte

Mısır'da Müslüman Kardeşler taraftarları Adeviyye Camisi etrafında durmaya devam ediyor, barikatlar kurarak güvenlik önlemleri alıyorlar. Hafta sonu yaklaşık 200 kişinin öldüğü katliam ardından Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, tüm taraflara şiddetten uzak durmaları için çağrı yaparken Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un ise orduya sivilleri tutuklama yetkisi verdi. İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim de Adeviyye Meydanı'nın "kısa süre içinde" boşaltılacağını söyledi.
Meydanda dün geceki gelişmeleri izleyen BBC muhabiri Yasmine Ebu Hadra Adeviyye kampında durumun bu sabah sakin olduğunu ancak göstericilerin kamp etrafına barikatlar kurarak kendi güvenlik önlemlerini aldığını bildiriyor.
Hadra'ya göre dün gece Müslüman Kardeşler'in önde gelen üyeleri ateşli konuşmalar yaparak kalabalığın moralini yükseltmeye çalıştı.
Bu konuşmalarda eylemin güvenlik güçlerinin gözünü korkuttuğu ve bu nedenle ateş açtıkları belirtildi; adil bir dava uğruna toplanan kalabalığın korkmaması gerektiği kaydedildi.
Müslüman Kardeşler: Sayımız artıyor
Müslüman Kardeşler ve destekçileri, 3 Temmuz'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Mursi'nin göreve iadesini istiyor.
Adeviyye'de yüzbinlerce erkek, kadın ve çocuğun toplandığını belirten örgüt sözcüsü Cihad el Haddad, BBC'ye verdiği demeçte "Cumhurbaşkanına ne olursa olsun, protestomuz sürecek," dedi, "Sayımız her gün artıyor. Vatandaşlar askeri darbenin zulmünü ve uzun vadeli zararlarını görüyor."
"Mursi'nin iktidara dönmesi haftalar, aylar, hatta bir yıldan fazla sürebilir ama biz vazgeçmeyeceğiz."
'Müdahalenin habercisi'
BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Mısır'da hafta sonunda meydana gelen olaylar ardından Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, tüm taraflara şiddetten uzak durmaları çağrısı yaptı. Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin göreve dönmesini talep eden Müslüman Kardeşler hareketi üyeleri, gösterileri sürdürmekte kararlı.
Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un ise orduya sivilleri tutuklama yetkisi verdiği belirtiliyor.
Kahire'deki BBC Orta Doğu muhabiri Jim Muir'e göre bu, Adeviyye Camisi etrafında kamp kuran Müslüman Kardeşler taraftarlarına müdahalenin habercisi olabilir.
'Sina'da 10 militan öldürüldü'
İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim, Adeviyye Meydanı'nın "kısa süre içinde" boşaltılacağını söylüyor.
Bu arada, Kahire'nin kuzeyindeki Kefr el-Zeyat ve Port Said kentlerinde Mursi taraftarları ile karşıtları arasındaki çatışmalarda 2 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Resmi haber ajansı MENA, hafta sonu boyunca Sina Yarımadası'nda 10 İslamcı militanın ordu tarafından öldürüldüğünü kaydetti.
BBC'ye konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Fehmi, ilerleme sağlanabilmesi için "kışkırtma ve şiddetin son bulması" gerektiğini söyledi.
Güvenlik güçlerinin onlarca kişinin hayatını kaybettiği Cumartesi günü çok sert davrandığı iddialarını yanıtlayan Fehmi, "Her iki taraftan birbirine ateş açanlar olduğunda tabi ki kayıplar olur" dedi.
Mısır hükümeti ilk açıklamasında, güvenlik güçlerinin Cumartesi günü gerçek mermi sıktığı iddialarını reddederek, sadece biber gazı kullanıldığını öne sürmüştü.
Bu arada, El Ezher Camisi İmamı ve Geçici Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, güvenlik güçlerini eleştirerek soruşturma açılmasını istedi.
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de güvenlik güçlerinin müdahalesini kınayarak, 'barışçıl toplantı ve ifade özgürlüğü' haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.