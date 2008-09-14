Darbe günü 12 Eylül cezası

İdam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anma toplantısından dönüşte Kızıldere’ye giderek Mahir Çayan’ın öldürüldüğü evi ziyaret eden Samsun 78’liler Girişimi’ne üye 32 kişi, “suç ve suçluyu övmekten” ceza aldı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 kişinin cezasını “5 yıl denetimli serbestlik” uygulayarak erteledi. Ancak dört kişinin cezası, 12 Eylül döneminde yargılandıkları Sıkıyönetim Mahkemesi’nde aldıkları eski cezalar nedeniyle ertelenmedi.



Bir de ‘iyi hâl’ dediler



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması önceki gün akşam saatlerinde sonuçlandı. Samsun 78’liler Derneği girişimi üyesi 32 kişinin yargılandığı davada, “THKO silahlı terör örgütünün amacı doğrultusunda suç ve suçluyu övmek suçundan eylemlerine uyan, 5237 sayılı TCK’nın 215. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, kastın ağırlığı, bahse konu terör örgütünün eylem yoğunluğu nazara alınarak” sanıklar dörder ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezalar, Terörle Mücadele Kanunu nedeniyle altı aya çıkarıldı, daha sonra TCK’nın 62. maddesinde belirtilen “iyi hal”den beş aya indirildi.



Ceza ertelenmedi



Mahkeme heyeti, 28 kişinin cezasını CMK 231. maddesinde belirtilen “denetimli serbestlik” uygulamasıyla ertelerken; Samsun 78’liler Girişimi Sözcüsü Recep Kaygusuz, Sevil Topaloğlu, Orhan Ocak ve Hayati Bozer’in cezalarını ise ertelemedi. Gerekçe olarak da bu kişilerin 12 Eylül’de Sıkıyönetim Mahkemeleri tarafından verilmiş mahkumiyet kararlarının sabıka kayıtlarında bulunması gösterildi.



Taşra hukuku işliyor



Sanıkların avukatı İlyas Danyeli, cezası ertelenmeyen dört kişi için temyize gideceklerini, 28 kişi için de itiraz haklarını kullanacaklarını söyledi. Ankara’daki benzer anmalara dava açılmazken taşrada dava açılmasına tepki gösteren Danyeli kararı şöyle değerlendirdi: “Ankara’da her yıl binlerce kişi benzer anmaları yapıyor ama taşrada nedense bu tür anmalara hep davalar açılıyor. Müvekkillerim daha Kızıldere’ye gitmeden iki gün önce haklarında gözaltı kararı çıkartılmıştı. Bu da taşra da uygulanan hukuku gösteriyor.

Samsun, Antalya, Mersin, Muğla’da benzer gerekçelerle açılan davalarda bir çok kişiye cezalar verildi. Mahkemeler devlet güvenlik güçlerinin noterine dönmüş ne gönderirlerse onaylıyor. Başbakan da şiir okuduğu için suç işledi yasalara göre. Ama şimdi onu övmek de mi suç olacak? Buna benzer bir çok örnek var. Geçmişte suçlu olarak görülen insanları övmek nasıl olarak görülüyor?”



Radyo önünde nöbet



Darbe Karşıtı Platformu üyeleri, 12 Eylül’ün yıldönümünde. Darbe bildirisinin okunduğu TRT Ankara Radyosu önünde sabaha karşı 04.00’da “demokrasi nöbeti” tuttu. Darbe karşıtları, yaktıkları mumlarla 12 Eylül’de idam edilen ilk kişi olan Necdet Adalı’nın ismini yazdı. Darbe karşıtları dün ABD elçiliğine yürüdü, bugün de Ankara’da miting var. Genç Siviller ise Harbiye’deki İstanbul Radyosu saat 03.59’da önünde toplanarak darbeyi protesto ettiler.



