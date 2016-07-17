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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimiyle suçlanan Korgeneral Metin İyidil: Görevimin başındayım

İyidil hakkında vatana ihanet suçundan işlem başlatıldığı iddia edilmişti

17 Temmuz 2016 00:54

TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrasında hakkında vatana ihanet suçundan işlem başlatıldığı öne sürülen Kara Kuvvetleri Eğitimve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Destek Eğitim  Komutanı Korgeneral Metin İyidil, tutuklandığına yönelik iddiaları yalanladı. İyidil, "Halen görevimin başında milletimin ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Genelkurmay Başkanımız ile sıralı komutanlarımın emrindeyim. Bu konuda, başından itibaren Orgeneral Ümit Dündar’ın emirlerini yerine getirdim" dedi.

İyidil, darbe girişimi sırasında “Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu’nda ufak bir  kalkışma var. Onu da en kısa sürede bastıracağız. Biz devletimizin, milletimizin ve  Sayın Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz" demişti.

Doğan Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Metin İyidil'in açıklamaları şöyle:

"Dün gece başlatılmak istenen kalkışmanın tamamen karşısındayım. Cumhuriyet ilkelerine gönülden bağlı, anayasal devlet düzeninden yana vatanını seven bir Türk subayıyım. Birliklerimin tamamı şu anda emir ve komutam altındadır. Özellikle Etimesgut Zırhlı Tümen birliklerinde yapılmak istenen hareket tarafımdan önlenmiştir. Bu faaliyeti başlatanların yayımladığı ‘sözde’ emirde, benbirliğimden alınarak diğer bu faaliyetlere katılmayacağını değerlendirdikleri generaller gibi kuvvet emrine alındığım belirtilmiştir. Halen görevimin başında milletimin ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Genelkurmay Başkanımız ile sıralı komutanlarımın emrindeyim. Bu konuda, başından itibaren Orgeneral Ümit Dündar’ın emirlerini yerine getirdim"

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Metin İyidilvatana ihanet

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