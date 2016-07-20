Darbe girişimiyle ilgili gözaltına alınan Tuğgeneral Aydın serbest

Hakkari'de darbe girişimiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan Tuğgeneral Aydoğan Aydın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çukurca'da görevli Kayseri 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aydın, Çukurca Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgu sonrası mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Aydın'ı adli kontrol uygulaması kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.