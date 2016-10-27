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BBC Türkçe

Darbe girişimiyle ilgili 74 askere daha gözaltı kararı

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 74 asker hakkında, 17 ili kapsayan bir operasyon yapıldı. Son operasyon, komutanlık bünyesindeki askerlere yönelik 4. geniş çaplı gözaltı kararı oldu.

27 Ekim 2016 14:08

Merkezi Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli toplam 74 asker hakkında daha darbe girişimine katılmak ve savcılık tarafından 'Fethullahçı Terör Örgütü' olarak tanımlanan Fethullah Gülen yapılamasının üyesi olmak suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Savcılık tarafından talep edilen gözaltı kararlarını uygulamak üzere 17 ildeki emniyet birimleri, belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon yaptı.

74 asker hakkında çıkarılan yakalama kararının 'Anayasayı ihlal, Yasama Organlarını Engellemeye Teşebbüs, Hükümete Karşı İsyan, Türkiye Cumhuriyeti'ne silahlı isyan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Faaliyette bulunmak' şüphesiyle alındığı ifade ediliyor.

Bu, 15 Temmuz sonrası Konya merkezli 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı merkezli 4. operasyon olarak kayıtlara geçti.

20 Ekim günü gözaltına alınan 47 askerden, 2'si albay 29 asker çıkarıldığı mahmekece tutuklanırken, 9'u adli kontrol kararı olmak üzere 18 asker serbest bırakılmıştı.

Konya merkezli 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, darbe girişiminin hemen ardından yapılan ilk operasyonda 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Şahar'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, üste bulunan 4 F-16 uçağının hazırda tutulması emrini verdiği iddia ediliyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın Moda Deniz Kulübü'nde rehin alındığı baskının da, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki birimlerce gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

Komutanlık ve bünyesindeki birimleri kapsayan operasyonlarda bugüne dek 73 asker tutuklandı.

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