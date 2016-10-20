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BBC Türkçe

Darbe girişimiyle ilgili 40 asker daha gözaltında

Merkezi Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 40 asker darbe girişimine katılmak ve 'Fethullahçı Terör Örgütü' üyesi olmak suçlarıyla gözaltına alındı.

20 Ekim 2016 14:25

Merkezi Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli toplam 47 asker hakkında darbe girişimine katılmak ve savcılık tarafından 'Fethullahçı Terör Örgütü' olarak tanımlanan Fethullah Gülen yapılamasının üyesi olmak suçlarıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyon kapsamında aralarında rütbelilerin de bulunduğu 40 asker gözaltına alındı.

Konya ve İzmir'de gerçekleşen gözaltılar arasında 2 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen ile 30 astsubay bulunuyor.

Sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında askerlerin evlerinde ve üs komutanlığında arama çalışmaları yapıldı.

Soruşturmayı yürüten savcılığın haklarında gözaltı kararı verdiği askerlere, 'Anayasayı ihlal, Yasama Organlarını Engellemeye Teşebbüs, Hükümete Karşı İsyan, Türkiye Cumhuriyeti'ne silahlı isyan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Faaliyette bulunmak' suçlamaları yöneltiliyor.

Konya merkezli 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, biri darbe girişiminin hemen ertesinde, diğeri de 4 Ekim tarihinde olmak üzere 2 operasyon daha yapılmıştı.

Yapılan ilk operasyonda 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Şahar'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, üste bulunan 4 F-16 uçağının hazırda tutulması emrini verdiği iddia ediliyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın Moda Deniz Kulübü'nde rehin alındığı baskının da, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki birimlerce gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

Komutanlık ve bünyesindeki birimleri kapsayan operasyonlarda bugüne dek 44 asker tutuklandı.

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