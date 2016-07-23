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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişiminin son toplantısı Hava Harp Okulu'nda yapılmış!

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Marmaris'ten almaya giden Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in de yer aldığı tespit edildi

23 Temmuz 2016 01:51

Darbe girişiminden bir gün önce Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu'nda sivil haldeki 20 subay ve generalin yaptığı toplantıya katılan İstanbul 66. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Darbe girişiminden bir gün önce Hava Harp Okulu'nda yapılan toplantıya sivil elbiseleri ile katıldığı öğrenilen subay ve generallerin kimlik tespitine ilişkin kamera kayıtlarının incelemesi sürüyor.

DHA'nın haberine göre; incelenen kamera görüntülerinde şimdiye kadar, Yeşilköy Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Fethi Alpay, Tümgeneral Hasan Küçükakyüz, Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve Tuğgeneral Kemal Akçınar'ın bu toplantıya katıldıkları tespit edildi.

 

Halkın arasına karışmışlar

 

Toplantıya katılan ve darbe girişimi gününe kadar Hava Harp Okulu'nda kalan bazı general ve subayların, darbenin başarısız olduktan sonra erlerin elbiselerini parayla satın alarak giydikleri ve halkın arasına karışıp izlerini kaybettiği belirlendi.

 

Tuğgeneral Sönmezateş de toplantıya katılmış

 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin son şeklinin Yeşilköy Hava Harp Okulu'nda yapılan bu toplantıda verildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatil yaptığı Marmaris'teki oteli basan ekibe komuta eden ve Muğla'da tutuklanan Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in de bu toplantıya katıldığı belirlendi.

Darbenin başarılı olması durumunda Ankara Valiliği'ne atanması planlanan Tuğgeneral Kemal Akçınar'ın, Yeşilköy Hava Harp Okulu'nun misafirhanesinde kaldığı odada yapılan aramada 5 takım elbise, 10 takım iç çamaşırı ve kamuflajı bulundu.

Başsavcılık tarafından, elbise, iç çamaşırı ve kamuflaja el konularak adli emanete alındı.

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