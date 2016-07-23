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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişiminin borsaya maliyeti 78 milyar lira!

Zararın büyük kısmı borsanın piyasa değeri en büyük 20 şirketine yazıldı

23 Temmuz 2016 20:04

15 Temmuz darbe girişiminin ardından borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri 1 haftada 78 milyar lira erirken, en büyük 20 şirketteki düşüş 50 milyar liraya dayandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri 15 Temmuz Cuma günü kapanışta yaklaşık 634 milyar lira olarak gerçekleşirken, bu rakam 22 Temmuz Cuma günü 556 milyar liraya geriledi.  Darbe girişiminin borsaya 1 haftalık maliyeti 78 milyar lira olarak hesaplandı.

 

En büyük zarar devlere

 

Darbe girişiminin borsaya bir haftalık kaybı 80 milyar liraya dayanırken, zararın büyük kısmı borsanın piyasa değeri en büyük 20 şirketine yazıldı.

Söz konusu 20 şirketteki kayıp 49,9 milyar lirayı bulurken, 18-22 Temmuz haftasında en büyük düşüş Akbank'ta gerçekleşti. Buna göre 18 Temmuz'da borsa kapanışında piyasa değeri 35 milyar 680 milyon lira olan Akbank, bir haftada 5 milyar 920 milyon liralık erime ile 22 Temmuz'u 29 milyar 760 milyon liralık piyasa değeri ile kapattı.

Akbank gibi 2 şirketin daha piyasa değeri 5 milyar liranın üzerinde gerilerken, bunlar kaybı 5 milyar 908 milyon lira olan Koç Holding ile 5 milyar 670 milyon lira civarında olan Garanti Bankası oldu.

Yapı ve Kredi'nin 1 haftalık kaybı yaklaşık 3 milyar 608 milyon lira olurken, Sabancı Holding'inki 3 milyar 591 milyon lira, İş Bankası'nınki 3 milyar 374 milyon lira, Türk Telekom'unki de 2 milyar 520 milyon lira olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde piyasa değerinde herhangi bir değişim yaşanmayan tek şirket Finansbank oldu. Önceki hafta piyasa değeri 14 milyar 400 milyon lira olan banka, bu değeri 22 Temmuz Cuma gününe de taşıdı. 

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