Darbe girişiminin ardından Türkiye'de onlarca konser ve etkinlik iptal edildi

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından getirilen Olağanüstü Hal ile birlikte sene içinde gerçekleşmesi planan pek çok etkinlikten iptal haberleri gelmeye başladı.

İptal haberlerinin sınırlı olduğu sadece İstanbul değil, yaz sezonuna giriş yapan Çeşme'de düzenlenecek festivallerden, konserlerden de iptal haberleri gelmeye başladı.

Ağustos’ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alması planlanan Joan Baez’in, konsere çıkmama kararının ardından Türkiye’nin içinde bulunduğu ‘savaş ortamı’ ve olağanüstü hali anlatan bir açıklama kaleme alması da ileriki haftalarda iptal olacak etkinliklerin habercisi oldu.

Zero İstanbul'un derlemesine göre, İşte bu yaz düzenlenmesi planlanan, çoğu kişinin biletlerini önceden alıp daha sonra iade etmek durumunda kaldığı, iptal olan etkinlikler:

-One Love Festival / 17 Temmuz Parkorman (Two Door Cinema Club, Django Django, Balthazar, HVOB, Arthur Beatrice, Klangkarussel, Butch, Ben Pearce)

-Electronica Festival Çeşme kapsamında John Digweed, Tiga ve Sofi Tukker performansları iptal oldu.

-Skunk Anansie konseri / 21 Temmuz Zorlu PSM

-BirGün’lük Festival / 23 Temmuz Lifepark (Nazan Öncel, Moğollar, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin, Mehmet Erdem, Ceylan Ertem, Pinhani, Adamlar, Kurtalan Ekspres, Kesmeşeker)

-İstanbul Caz Festivali / 27 Haziran - 25 Temmuz (Lenny White, Branford Marsalis Quartet with Special Guest Kurt Ellingi Antonio Sanchez ile Migration ve Scofield Mehldau Guiliana, Ernest Ranglin & Friends, The Budos Band)

-Joan Baez konseri / 12 Ağustos İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

-Istanbul Blue Night Festival / 26 Temmuz KüçükÇiftlik Park (Muse, Birth of Joy, Ferman Akgül&friends, You May Kiss The Bride)

-Diynmaic Festival / 6 Ağustos Babylon Kilyos (Solomun, Adriatique, H.o.s.h, Karmon, NTFO, OSt & Kjex, Magdalena, Johannes Brecht, Undercatt, Lehar)

-Masstival / 8 Ağustos KüçükÇiftlik Park (Sia, Fallulah, Oh Land, Selah Sue)

-Morrissey konseri / 19 Ağustos

-%100 Metal Fest Headbangers’ Weekend / 27 Ağustos KüçükÇiftlik Park (Testament, Haggard, Eluveitie, Kalmah, Orphaned Land ve Abbath