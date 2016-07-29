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Darbe girişiminin ardından izinleri iptal edilen kamu görevlileri, hacca gidebilecek

Durumun belgelenmesi kaydıyla ibadetlerini yerine getirecekleri süre boyunca yıllık izin verilecek

29 Temmuz 2016 16:27

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından izinleri iptal edilen kamu çalışanları, belgelemeleri halinde hac ibadetlerini yerine getirebilmek için izin alabilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre; göre, hakkında idari soruşturma veya adli soruşturma/kovuşturma işlemi başlatılan veya görevden uzaklaştırılan personel hariç olmak üzere, hac görevini yerine getirecek kamu çalışanlarına talepleri halinde ve durumun belgelenmesi kaydıyla ibadetlerini yerine getirecekleri süre boyunca yıllık izin verilecek.

Darbe girişiminin ardından kamu çalışanlarının izinleri iptal edilmiş, izindeki çalışanlar da görevlerine çağrılmıştı. 

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