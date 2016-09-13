"Darbe girişiminin ardından bazı FETÖ'cüler yatla Rodos'a kaçtı"

Rodos Adası'nda Gülen cemaatine ait bir Türk okulu olduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı cemaat mensuplarının yatlarla buraya kaçtığı iddia edildi. Marmaris'te bir amatör denizci masasında konuşulanları yazısına aktaran Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, sohbette cemaatçilerin Serçe Limanı'ndan kaçtığının konuşulduğunu belirterek "Serçe Limanı amatör denizciler için önemli bir limandır. Her havaya kapalı geçiş limanıdır. Yol yoktur. Karadan ulaşıma kapalıdır. O nedenle saklanmaya uygundur... Bodrum- Marmaris geçişinde önemli bir sığınak limandır. Rodos’a yakındır" dedi.

Fatih Çekirge'nin Hürriyet'te yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Fatih Çekirge'nin Hürriyet'te yayımlanan "FETÖ'nün Rodos hattı ve bir denizci sohbeti" başlıklı yazısı şöyle:

Marmaris'te amatör denizcilerin bayram masası...

Sohbet belli.

Kıyılarımızın, denizlerimizin korunması...

Ve elbette...

Rüzgârın uzaklarla ve keşiflerle olan aşkını bize anlatan Sadun Boro abimizin mirası...

Dünya keşfedilecek kadar güzeldir...

Yaşanacak kadar büyüktür...

Ama bu defa farklı bir konu açıldı.

Bir denizci dostumuz şöyle dedi:

- Biliyor musunuz, Rodos’ta bir FETÖ okulu varmış... Başında da bir Bulgar Türk’ü. Bana Rodoslu denizciler anlattı.

- Ne anlattı?

- Bu darbe girişiminden sonra bazı FETÖ’cüler buradan Rodos’taki o okula kaçmışlar?

- E nasıl kaçıyorlar?...

- Valla Rodos’taki fotoğraflarını bile çekip göndermişler. Hatta bir tekne gelip onları Serçe Limanı’ndan almış...

- Vayyyy...

- Evet...

(Denizci arkadaşım neden vayyy diye tepki gösteriyor. Çünkü Serçe Limanı amatör denizciler için önemli bir limandır. Her havaya kapalı geçiş limanıdır. Yol yoktur. Karadan ulaşıma kapalıdır. O nedenle saklanmaya uygundur... Bodrum- Marmaris geçişinde önemli bir sığınak limandır. Rodos’a yakındır...)

Evet arkadaşlar, amatör denizcilerin bayram sohbetinde bile bu darbe girişimi ve o hain darbecilerin açtığı yara vardı.

Marmaris’te o gece darbeci alçaklara direnirken yaralanan polislerin getirildiği Ahu Hastanesi’nde yaşananlar... Hâlâ anlatılıyor.

Ben bu sohbetten sonra bir kez daha anladım ki...

Bütün denizciler...

Memleketini sever.

Cumhuriyeti, özgürlüğü ve demokrasiyi sever.

Bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını sever...

Bu memleket için canını feda eden şehitlerini saygıyla anar...

İhaneti ise hiç affetmez.

Rüzgârınız kolayına olsun.

İyi bayramlar...