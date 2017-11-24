"Darbe girişiminin ardından 40 bin 260 öğretmen ihraç edildi; bir önceki yılı mumla arıyoruz"

Eğitim Sen, öğretmenler gününde hükümetin eğitim politikasını ve öğretmenlerle ilgili tartışmalı uygulamalarını Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto etti. Hükümetin, bakanlığın ve bürokratların ‘sahte’ bir şekilde öğretmenler gününü kutladığını belirten sendika üyeleri, 15 Temmuz Darbe girişimi ardından 40 bin 260 öğretmenin ihraç edildiğini, bir önceki yılı mumla aradıklarını ifade etti.

"İşten atılma yolu açıldı"

Duvar'da yer alan habere göre Bakanlık önündeki açıklamada konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin, 15 Temmuz’un ardından haksız ve hukuksuz şekilde 40 bin 260 öğretmenin ihraç edildiğini söyledi. Hükümetin KHK’ler aracılığıyla yıllardır planladığı ancak yaşama geçiremediği sözleşmeli öğretmenliği hayata geçirdiğini belirten Aytekin, “Sözleşmeli öğretmenlere hükümet memuru gibi hareket etmezlerse işten atılma yolu açıldı. Hiçbir güvencesi olmadan çalışmak zorunda bırakılan, işten atılması müdürün iki dudağı arasına sıkışmış olan yaklaşık 100 bine yakın ücretli öğretmene görev verildi” dedi.

Öğretmenlerin maaşlarının yetersiz olduğunu ve işlerinin güvencesiz olduğunu belirten Aytekin, şunları söyledi:

“Siyasi hesaplarla atanan müdürlerin verdiği notlarla sürgün edilmemizin, işten çıkarılmamızın yolları döşeniyor. İşimizi basit bir işe indirgeyen, meslektaşlarımızla dayanışma yerine rekabet halinde olmamız istenen bir çalışma biçimine zorlanıyoruz. İnsanca yaşama ve çalışma koşulları istiyoruz. Herkes gibi biz de gerek çalışma gerekse yaşama koşulları açısından her geçen yıl, bir önceki yılı mumla arıyoruz. Çalışma ve yaşam koşullarımız sürekli kötüleşiyor.”

"İhraç edilenler mesleğe iade edilmelidir"

Eğitim Sen, Öğretmenler Günü’ne ilişkin taleplerini şu şekilde sıraladı:

-Öğretmenler günü 12 Eylül ürünü olan 24 Kasım’da değil, Dünya Öğretmenler Günü olan 5 Ekim’de kutlanmalıdır.

-OHAL’i fırsata çevirerek KHK’ler aracılığı ile hukuksuzca ihraç edilen arkadaşlarımız bir an önce görevine dönmelidir.

-Atanamayan öğretmenler problemi çözülmelidir.

-Öğretmen alımında mülakat uygulamasına son verilmelidir.

-Öğretmenlere verilen hukuksuz cezalar iptal edilmeli.