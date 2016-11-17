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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişiminin ardından 225 Türk vatandaşı Belçika'dan iltica istedi

Türk vatandaşlarının Belçika'daki iltica başvuruları 15 Temmuz sonrası 10 kat arttı

17 Kasım 2016 19:36

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, Türk vatandaşlarının iltica başvurularının 15 Temmuz sonrası 10 kat arttığını ve en az 225 Türk vatandaşının talepte bulunduğunu açıkladı.

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'in bir soru önergesine verdiği cevaba göre, Türk vatandaşlarının Belçika'daki iltica başvuruları 15 Temmuz sonrası 10 kat arttı.

 

15 Temmuz’a kadar ardından FETÖ

 

Mayıs ve haziranda 17 kişi başvuruda bulunurken, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası ekim sonuna kadarki sürede 175 kişi sığınma istedi. Kasım ayının ilk 10 günündeki başvuru sayısı ise 50 oldu.

Bakan Francken, Belçika Sığınmacılar ve Vatansızlar Genel Komisyonunun (CGRA) darbe girişimi öncesi de bellli başvuruları kabul ettiğini söyledi. Darbe girişimi öncesi başvuruların ağırlıklı olarak PKK yandaşlarından, 15 Temmuz sonrası ise ağırlıklı olarak FETÖ yandaşlarından geldiği belirtiliyor.

 

Erdoğan eleştirmişti

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Belçika, şu anda bu işin adeta önemli bir merkezi. Sadece PKK değil FETÖ'nün de önemli bir merkezi. Bu kadar önemli hadiseler oluyor, camilerimiz orada kundaklanıyor, kimsede bir duyarlılık söz konusu değil." ifadesini kullanmıştı.

 

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