Darbe girişiminin ardından 100 milyon bayrak satıldı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine karşı halkın sokağa inmesi ile Türk bayrağı imalatında rekor artış sağlandı. Bayrak imalatçıları talebe karşılık verebilmek için fazla mesai yaparken, kısa sürede ülke genelinde 100 milyon bayrak üretilip satıldığı öğrenildi. Bayrak üreticileri, bayrak imalatı için ham kumaş bulamadıklarını söyledi.

Cumhuriyet'ten Fırat Cem Karatağ'ın haberine göre; 7/24 çalışıp talepleri karşılamaya çalışan üreticiler, günde bin olan üretim miktarlarını da 100 bine kadar çıkardı. Bayrağa en fazla talep İstanbul, Ankara, İzmir’den oldu.

Depoları dolu olan hiçbir bayrakçıda bayrak kalmadı. Talepten dolayı fiyatta yükselme oldu. En küçük boyutlu bayrağın fiyatı darbe girişiminden önce 1.5 TL’yken 15 Temmuz’dan sonra halkın sokaklara dökülmesiyle fiyatlar yüzde 100 artışla 3 liraya çıktı. Fiyatlar yükselmesine rağmen talebe yetişmek mümkün görünmüyor.

Bayrak üreticileri önceden satılmayan elde kalan ürünlerle ilgili olarak genellikle tercih edilmeyen boyut ve kalitedeki bayrakların dahi satıldığını ifade etti.

Karanfil Bayrak’tan Selahattin Afşar, stoklardaki bayrakların tüketildiğini ve sektörün hazırlıksız yakalandığını belirterek, “Üç depomdaki stoklar tükendi, gelen siparişlerin yarısını yoğunluktan dolayı geri çeviriyoruz, imalatımızı 10 kat artırdık” dedi. Afşar, stoklar eridiği için, talepten kaynaklı ölçüm dışı kalitesiz baskıların bile satıldığını söyledi.

Sıraya girdiler

Dijital baskı teknolojisini kullanan Defne Bayrak’tan Hasan Aydoğdu, “Satmaya bayrak bulamıyoruz. Fabrikalardan araya sıra almaya çalışıyoruz. Darbe girişiminden önce günde 20 bayrak satarken bir hafta da 40 bin bayrak sattık. Çorum’dan 40 binlik sipariş aldık, yetişemiyoruz” dedi.

Bayrak imalatçılarından Doğuş Bayrak’tan Meltem Kılıç ise normal günlerde satış bile yapamadıklarını, bazı bayramlarda siparişin bile olmadığınıbelirterek, geçen hafta içinde binlerce Türk bayrağı sattıklarını ve en çok siparişin belediyeler tarafından verildiğini ifade etti.

Tüm gün tam kapasite imalat

Promosyon Ürünleri İmalatçıları Ve Satıcıları Derneği (Promotürk) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, sektörün normalde tatile çıkması gereken sezonda olduğuna dikkat çekerek, “Darbe girişimi ve son zamanlarda yaşadığımız olaylardan kaynaklı tam gün, tam kapasite çalışıyoruz. Türkiye genelinde belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin toptancı mağazaların yoğun talepleri neticesinde büyük bir taleple karşı karşıyayız. Darbe girişiminin ilk iki gününde 8-10 milyon arası Türk bayrağı siparişine cevap verildi” dedi.

5 liradan başlıyor

Bayrak üreticilerinden alınan bilgilere göre şu anda sokakta en çok satılan bayrağın boyutu 50x75 bunların fiyatı 10 liradan başlıyor. Kurumlar ise daha çok 100x150 ebatlarındaki bayrakları tercih ediyor. Bunların fiyatları da 20 TL civarında. Telebin artmasıyla bayrak fiyatları da boyutlarına göre 5 ile 50 TL arasında değişiyor.

Bayrak satıcılarına göre alan 5 tane 10 tane alıyor. Şu an nüfusun çok üzerinde bayrak üretimi yapılıyor ama yetmiyor. İnsanlar hâlâ talep ediyor.