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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Darbe girişimini engelleyemedim" diyen yarbay intihar etti

Siirt Valiliği: Yarbay Levent Önder, yaşadığı buhran neticesinde hayatına son vermiştir

22 Temmuz 2016 14:36

Bir süredir Siirt'teki 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili görevini yürüten Yarbay Levent Önder, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Siirt'teki gelişmeleri engelleyemediği için girdiği bunalım sonucu bu sabah erken saatlerde, beylik tabancası ile intihar etti.

 

Siirt Valiliği, konu ile ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"3'üncü Komando Tugay Komutanlığında görevli Kurmay Başkanı Vekili Yarbay Levent Önder, sabah erken saatlerde beylik tabancası ile intihar etmiştir. Yarbay Levent Önder bir süredir kurmay başkanlığı görevine vekalet ediyordu. 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşananları hazmedemeyerek ruhsal bir çöküntü içine girmiş, darbeci teröristlerin hain planlarına engel olamaması sebebiyle yaşananları gururuna yedirememiş, kendisi gönüllü olarak savcılığa tanık sıfatıyla ifade vermiş ve yaşadığı buhran neticesinde hayatına son vermiştir. Vatansever evladımızın kederli ailesine, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Yüce Türk Milletine baş sağlığı diliyoruz."

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