Darbe girişimine ilişkin ilk tutuklama; Tuğgeneral Ali Osman Gürcan tutuklandı

Şırnak'ta gözaltına alınan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan, tutuklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; adliye sevk edilen Tuğgeneral Gürcan, çıkarıldığı mahkemece, Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesindeki, "Anayasayı ihlale teşebbüs" ve 312. maddesindeki "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi" suçlarından tutuklandı.

Aynı operasyonda yakalanan 5'i binbaşı 4'ü yüzbaşı 311 askerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.