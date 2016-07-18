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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yaralı askere yardım etti, sosyal medyada katil damgası yedi

Boğaziçi Köprüsü'nde yaralı askerleri taşıyanlar arasında bulunan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, sosyal medyada büyük bir yanlışlığın kurbanı oldu

18 Temmuz 2016 22:03

Darbe girişimine engel olmak için sokağa çıkan binlerce kişiden biri olan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, yardım etmek isterken katil damgası yedi.

Hürriyet'te yer alan haber göre, Boğaziçi Köprüsü'nde sabah teslim olan askerlere linç girişimini engellemeye çalışan ve bir yaralı askeri araca bindiren Ali Nuri Türkoğlu, sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf yüzünden katil damgası yedi.   

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya adreslerinden aynı yaralı askeri bir araca bindirirken çekilmiş fotoğrafını paylaşan oyuncu " Çok şükür!  Daha önce de anlattığım gibi ambulans giremediği için yetişen siyah araca bindirdiğimizi söylemiştim, canımdan çoktan geçtim, eğer hedef gösterdiğiniz adamlardan biri dahi şimdiye öldürüldüyse nolacak şimdi!" yazdı.

Ali Nuri Türkoğlu ünlü şarkıcı Nadide Sultan'ın kardeşi

 

 

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