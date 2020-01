Darbe girişiminden tutuklanan 40 subayın eşi KPSS şüphelisi

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan askerlerden 40'ının eşinin, 2010'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmanın şüphelileri arasında olduğu ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman'ın yürüttüğü soruşturmanın, yaklaşık 2 bin 600 şüphelisinden 580'inin Genelkurmay çalışanı subay eşleri olduğu bilgisi verilmişti.

384 kişi hakkında dava açılmıştı

Milliyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen askerler arasında bulunan, üzerinde Erdoğan'a ve hükümete yönelik bedduanın da yer aldığı ve yaralı olarak yakalanan Deniz Yüzbaşı Haldun Gülmez'in eşi Kübra Gülmez, 2010 soruşturmasının şüphelileri arasında yer alıyor. İzmir'deki Askeri Casusluk soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Binbaşı Recep Zafer'in eşi Zeynep Afra Zafer'in de 2010 KPSS sorularının sızdırılması davasındaki şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi. Sağlık gerekçesiyle rapor alarak savcılığa gelmeyen Recep Zafer hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Savcı Erkman'ın yürüttüğü 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmayla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı raporda; TSK'nın kritik birimlerinde görev yapan bazı subayların eşlerinin Fethullah Gülen cemaatine 'himmet' adı altında para ödediğine ilişkin iddialar yer almıştı. Darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan subaylardan 40'ının eşinin KPSS'de 100 ve üzerinde soruya doğru cevap verip, sınavı kazandıkları tespit edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2010 KPSS'de soruların sızdırılması iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, 23 Mart 2015'ten bu yana 7 kez operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar kapsamımda haklarında adli işlem yapılan 384 kişi hakkında "FETÖ kurucusu, yöneticisi olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına dolandırıcılık" suçlarından dava açılmıştı.

"Sorular, sınavdan önce maille gönderilmiş"

Savcı Erkman, sınavdan önce soruların Ankara Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği görevlisi Berat Koşucu tarafından Süleyman Mustafa İnanıcı aracılığıyla, Yalvaç'ta ikamet eden sanık Baki Saçı'ya maille gönderildiğine dair deliller üzerine soruşturma başlatılmış, cemaatle ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. KPSS iddianamesinde, sanıklar arasında 'cemaat bağı' olduğu, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına işaret edilerek, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde, sanıkların 'paralel yapı' içinde yer aldıkları kaydedilmişti.

Fethullah Gülen'in, yurtdışından medya üzerinden talimat verdiği ifade edilen iddianamede, "Gülen'in geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verildiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.