"Darbe girişiminden sonra Midilli'ye kaçmak isteyen 2 albay yakalandı"

İhlas Haber Ajansı, "TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Yunanistan'ın Middili adasına kaçmaya çalışan Pilot Albay Murat Karakuş ile İstanbul Hava Harp Okulu Dekanı Albay Ahmet Gümüş'ün Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandığı" iddiasını duyurdu.
Ajansın abonelerine geçtiği haber şöyle:
"Darbe girişimi soruşturması kapsamında aranan Pilot Albay Murat Karakuş ile İstanbul Hava Harp Okulu Dekanı Albay Ahmet Gümüş, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Albay Murat Karakuş ile İstanbul Hava Harp Okulu Dekanı Albay Ahmet Gümüş, ilçe merkezinde saat 17.30 sırasında yakalandı. Albayların Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya hazırlandığı bildirildi.
Saat 21.00 sıralarında Ayvalık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen iki albayın Ankara'ya gönderileceği belirtildi"