T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

"Darbe girişiminden sonra Midilli'ye kaçmak isteyen 2 albay yakalandı"

Albaylar, darbe girişimi soruşturması' kapsamında aranıyordu

17 Temmuz 2016 03:00

İhlas Haber Ajansı, "TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Yunanistan'ın Middili adasına kaçmaya çalışan Pilot Albay Murat Karakuş ile İstanbul Hava Harp Okulu Dekanı Albay Ahmet Gümüş'ün Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandığı" iddiasını duyurdu. 

Ajansın abonelerine geçtiği haber şöyle:

"Darbe girişimi soruşturması kapsamında aranan Pilot Albay Murat Karakuş ile İstanbul Hava Harp Okulu Dekanı Albay Ahmet Gümüş, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Albay Murat Karakuş ile İstanbul Hava Harp Okulu Dekanı Albay Ahmet Gümüş, ilçe merkezinde saat 17.30 sırasında yakalandı. Albayların Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya hazırlandığı bildirildi.

Saat 21.00 sıralarında Ayvalık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen iki albayın Ankara'ya gönderileceği belirtildi"

ETİKETLER

Darbe girişimiMidilli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24