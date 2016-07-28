Darbe girişiminden sonra görevden alınanların sayısı 70 bini geçti

15 Temmuz darbe girişimi sonra kamudaki görevden almalar devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 1180, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda 110, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda 221, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı kurumlarda 673 kişi görevden uzaklaştırıldı.
Görevden almalar üniversitelerde de devam etti. İMC'de yer alan habere göre, Marmara Üniversitesi’nde 84, Bingöl Üniversitesi’nde 49, Erzincan Üniversitesi’nde 27, Karabük Üniversitesi’nde 23, Mersin Üniversitesi’nde 16 akademik ve idari personel açığa alındı.
Bayburt’ta 135, Afyon’da 31, Karabük’te 6, Malatya’da 87 kişi açığa alındı. Bolu’da açığa alınanların sayısı ise 330’a ulaştı.
70 bin 291 kişi görevden alındı
Eğitim alanında: 43738
İçişleri Bakanlığı: 9160
Sağlık Bakanlığı: 5581
Hakim-savcı: 2735
Dekanlar: 1577
Maliye Bakanlığı: 1500
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 1180
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 673
Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı: 599
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı: 560
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: 529
Diyanet işleri başkanlığı: 492
TRT: 370
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 300
Başbakanlık: 257
Gençlik ve Spor Bakanlığı: 245
Orman ve Su İşleri Bakanlığı: 221
Türk hava yolları: 211
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: 184
Kültür ve Turizm bakanlığı: 110
Sayıştay: 108
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT): 100
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): 86
Hazine Müsteşarlığı: 62
Cihan Haber Ajansı: 60
Borsa İstanbul: 51
Sermaye Piyasası Kurulu: 36
RTÜK: 29
Türksat: 29
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (EPDK): 25
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ): 22
Kalkınma Bakanlığı: 16
Rekabet Kurumu: 8
Toplam: 70291
Atama ve işe almalar
Kamuda görevden almalar sürerken yeni atama ve işe alımlar da başladı.
-Milli Eğitim Bakanlığı açığa alınan öğretmenlerin oluşturacağı boşluğu sözleşmeli öğretmenler ve ihtiyaç fazlası durumunda olan öğretmenlerle doldurmayı planlıyor.
-Norm fazlası 40 bin öğretmen, ihtiyaç duyulan il ve ilçelerdeki okullarda görev yapacak.
-Emniyet teşkilatı da 3 bin komiser yardımcısı adayı alacak
Kapatılan okullara giden öğrencilerin de durumu belli oldu. Bu okullardaki 138 bin öğrenciden isteyenler devlet okullarına gidecek. İsteyen ise özel okullara nakledilecek.