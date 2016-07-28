Darbe girişiminden sonra görevden alınanların sayısı 70 bini geçti

15 Temmuz darbe girişimi sonra kamudaki görevden almalar devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 1180, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda 110, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda 221, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı kurumlarda 673 kişi görevden uzaklaştırıldı.

Görevden almalar üniversitelerde de devam etti. İMC'de yer alan habere göre, Marmara Üniversitesi’nde 84, Bingöl Üniversitesi’nde 49, Erzincan Üniversitesi’nde 27, Karabük Üniversitesi’nde 23, Mersin Üniversitesi’nde 16 akademik ve idari personel açığa alındı.

Bayburt’ta 135, Afyon’da 31, Karabük’te 6, Malatya’da 87 kişi açığa alındı. Bolu’da açığa alınanların sayısı ise 330’a ulaştı.

70 bin 291 kişi görevden alındı

Eğitim alanında: 43738

İçişleri Bakanlığı: 9160

Sağlık Bakanlığı: 5581

Hakim-savcı: 2735

Dekanlar: 1577

Maliye Bakanlığı: 1500

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 1180

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 673

Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı: 599

Bilim ve Teknoloji Bakanlığı: 560

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: 529

Diyanet işleri başkanlığı: 492

TRT: 370

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 300

Başbakanlık: 257

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 245

Orman ve Su İşleri Bakanlığı: 221

Türk hava yolları: 211

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: 184

Kültür ve Turizm bakanlığı: 110

Sayıştay: 108

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT): 100

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): 86

Hazine Müsteşarlığı: 62

Cihan Haber Ajansı: 60

Borsa İstanbul: 51

Sermaye Piyasası Kurulu: 36

RTÜK: 29

Türksat: 29

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (EPDK): 25

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ): 22

Kalkınma Bakanlığı: 16

Rekabet Kurumu: 8

Toplam: 70291

Atama ve işe almalar

Kamuda görevden almalar sürerken yeni atama ve işe alımlar da başladı.

-Milli Eğitim Bakanlığı açığa alınan öğretmenlerin oluşturacağı boşluğu sözleşmeli öğretmenler ve ihtiyaç fazlası durumunda olan öğretmenlerle doldurmayı planlıyor.

-Norm fazlası 40 bin öğretmen, ihtiyaç duyulan il ve ilçelerdeki okullarda görev yapacak.

-Emniyet teşkilatı da 3 bin komiser yardımcısı adayı alacak

Kapatılan okullara giden öğrencilerin de durumu belli oldu. Bu okullardaki 138 bin öğrenciden isteyenler devlet okullarına gidecek. İsteyen ise özel okullara nakledilecek.