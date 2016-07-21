Darbe girişiminden sonra göreve getirilen emniyet amiri intihar etti!

Ulus İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan arama sırasında, İlçe Emniyet Amiri Muhammet Mertoğlu (39) beylik tabancasıyla başına ateş etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mertoğlu’nun TSK içerisindeki askeri cuntanın darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan emniyet müdürü yerine göreve getirildiği öğrenildi.

Habertürk’te yer alan habere göre, başarısız darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında, Savcılıkça alınan karar doğrultusunda amirlik odasında yapılan arama sırasında, "Benden de mi şüpheleniyorsunuz?" diyerek intihara kalkıştığı öğrenilen Mertoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Mertoğlu'nun, darbe girşimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Ulus İlçe Emniyet Müdürü Levent Mustafaoğlu’nun yerine, göreve getirildiği belirtildi.