Darbe girişiminde tutuklu sayısı 3 bin 290’a çıktı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında Türkiye genelinde yargı mensubu, asker, polis ve diğer kamu görevlilerinden gözaltındakilerin sayısı 8 bin 10 olurken, tutuklu sayısı 3 bin 290'a ulaştı.

Alınan bilgiye göre, bugün itibarıyla soruşturmalar kapsamında 6 bin 899 asker gözaltında bulunuyor. Tutuklanan asker sayısı ise bin 552. Hakim karşısına çıkarılan askerlerden 274'ü hakkında adli kontrol uygulanması kararı alınırken, 110 asker doğrudan serbest bırakıldı.

Gözaltında tutulan polis sayısı ise 567 oldu. 178 polis, sulh ceza hakimliklerince tutuklanırken, 22 polis hakkında adli kontrol uygulanması kararlaştırıldı, 8 polis doğrudan serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan vali yardımcısı sayısı 12 olurken, 9 vali yardımcısı ise tutuklandı. Ayrıca 9 kaymakamın gözaltında tutulduğu, 4 kaymakamın tutuklandığı kaydedildi. Diğer taraftan bir vali ise gözaltında bulunuyor.

Soruşturma kapsamında 45 öğretim üyesi gözaltında bulunurken, 2 kişi tutuklandı. Diğer kamu görevlilerinden de 122 kişinin gözaltında bulunduğu, 66 kişinin tutuklandığı, 12 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandığı ve 11 kişinin doğrudan serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu kapsamda, gözaltındaki kamu görevlisi sayısı 7 bin 655 olurken, tutuklu sayısı bin 811'e ulaştı. Ayrıca 308 kişi adli kontrol ile 129 kişi de doğrudan serbest bırakıldı.

Yargı mensubu bin 479 kişi tutuklandı

Öte yandan soruşturma çerçevesinde, adli ve idari yargı ile yüksek yargıdan toplam 355 kişi gözaltında bulunurken, bin 479 kişi tutuklandı. Yargı mensuplarından 319 kişi hakkında adli kontrol uygulanması kararlaştırılırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

Buna göre, adli yargıdan 296, idari yargıdan 48 hakim ve savcı ile 7 Yargıtay ve 4 Danıştay üyesi gözaltında bulunuyor.

Adli yargıdan bin 180, idari yargıdan 187 hakim ve savcı ile 78 Yargıtay üyesi, 28 Danıştay üyesi, 2 Anayasa Mahkemesi üyesi ve 4 HSYK üyesi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında adli yargıdan 279 kişi, idari yargıdan 39 kişi ve Yargıtay üyesi 1 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.