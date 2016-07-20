Darbe girişiminde modeminin ismini 'elvedacumhur' yapan kişi yakalandı!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında internet modeminin adını "Elveda cumhur" olarak değiştiren ve Fetullah Gülen'e ait kitaplarla kaçmaya çalışan kişi ve eşi gözaltına alındı

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde bir kişinin Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitabı otomobiline taşıyan Mehmet Ali K'nın eşi Ayşe K. ile birlikte kaçmaya kalkıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

haberler.com'un haberine göre; otomobilinin Burdur'da olduğunu belirleyen ekipler, durumu jandarmaya bildirdi. Burdur'un Ağlasun ilçesinde durdurulan otomobildeki Mehmet Ali K. ve Ayşe K, gözaltına alındı.

Şüphelilerin Vatan Mahallesi'ndeki evlerindeki internet modeminin adını, darbe girişimi sırasında "Elveda cumhur" olarak değiştirdiği bildirildi.