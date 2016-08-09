Darbe girişiminde kullanılan silah ve mühimmatlar ortaya çıktı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 15 Temmuz Cuma Gecesi yaşanan darbe girişiminde ele geçirilen silah ve mühimmatın fotoğrafları ortaya çıktı.

sözcü'nün haberine göre; Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı şekilde yürüttüğü operasyonlar sonucunda, 15 Temmuz darbe girişiminde kullanılmak amacıyla, Polatlı'dan Ankara'ya yola çıkan füze rampaları dahil olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmişti.

Vatandaşlar tarafından Yassihöyük Jandarma Komutanlığı, Basri Mahallesi Yolu ve araçlarda yapılan aramalarda toplamda, 91 adet AK47 Kaleşnikof, 29 adet G3 uzun namlulu tüfek, 23 adet muhtelif beylik tabancası, 480 adet tüfek şarjörü, 13089 adet fişek ve 4 adet gece görüş dürbünü ele geçirilmişti.

Yapılacak incelemelerin tamamlanmasının ardından silah ve mühimmatlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edilecek. Bunun yanında daha önce 2 füze rampası ile 39 araç TSK'ya teslim edilmişti.