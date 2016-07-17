Darbe girişiminde ikinci dalga Malatya'dan mı gelecekti?

Haberde, "Malatya Valiliği ve Malatya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Kayseri’den 8 askeri nakliye uçağının izinsiz olarak Malatya Erhaç’a indiğini tespit etti. Savaş uçaklarına silah yüklenmiş kalkış için motor çalıştırmıştı. Gelen talimatla ARFF ekipleri, araçlarını çalıştırdı. Piste çıkış yollarını kapadı. Bu sırada 39 darbeci askerlerden bazıları, araçları piste çekmeye çalışan ARFF ekiplerinin yanına gelerek araçların piste çekilmemesini söyledi. ARFF ekibinin araçların piste çekilmesi için talimat aldıklarını söylemesi üzerine darbeci askerler silah çekti" ifadesi yer aldı.

15 Temmuz gecesinde Kayseri Erkilet’teki 12’nci Hava Ana Üs Ulaştırma Komutanlığı’ndan izinsiz olarak havalanan 8 askeri nakliye uçağının sabah erken saatlerde Malatya Erhaç’taki 7’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na indi. İki Airbus A400M ve 6 adet C-130 askeri nakliye uçaklarında 39 yüksek rütbeli subay, uçak teknisyeni ve silahçı astsubayları ile mühimmat taşıdığı öğrenildi. Bu ekip, Malatya’daki üs komutanlığındaki F-4E 2020 savaş uçaklarına bomba ve füze yükleyerek darbe girişiminin ikinci dalgasını başlatacaktı.

Araçlara piste çıkın talimatı verildi

Malatya Valiliği ve Malatya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Kayseri’den 8 askeri nakliye uçağının izinsiz olarak Malatya Erhaç’a indiğini tespit etti. Bunun üzerine yetkililer, havalimanında görevli ARFF olarak adlandırılan Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Ekibine talimat verildi. Sivil ekibin üssün aynı zamanda yolcu uçakları tarafından kullanıldığı için görev yaptığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne bağlı oldukları öğrenildi.





Savaş uçaklarını koruganlar çıkardılar

Savaş uçaklarına silah yüklenmiş kalkış için motor çalıştırmıştı. Gelen talimatla ARFF ekipleri, araçlarını çalıştırdı. Piste çıkış yollarını kapadı. Bu sırada 39 darbeci askerlerden bazıları, araçları piste çekmeye çalışan ARFF ekiplerinin yanına gelerek araçların piste çekilmemesini söyledi. ARFF ekibinin araçların piste çekilmesi için talimat aldıklarını söylemesi üzerine darbeci askerler silah çekti. ARFF ekibi kendilerine silah çekilmesine rağmen tüm araçları piste yan şekilde park etti. Bu sırada ise darbeci pilotlar ise koruganlardaki uçakların motorlarını çalıştırdı. Havalanmak üzere yerde ilerlerken pistin kapalı olduğunu görünce kalkış yapamayacağını anladılar. Uçakları yeniden koruganlara sokmak zorunda kaldılar.

2 saat direndiler

Pilotların savaş uçaklarından indikten sonra Kayseri’den gelen nakliye uçaklarına bindiler. Bu sırada üsse polis ve askerler girdi. İki saat direnen darbeci 39 asker daha sonra teslim oldu.

Akıncı Üssü'nün pisti vuruldu

Darbe girişiminin ikinci dalgasında operasyonun ana merkezi olduğu iddia edilen Ankara Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nın pisti, dün saat 11.00 civarında vurulmuştu. Eskişehir’den kalkan F-4E 2020 uçakları, Akıncı pistinde darbecilerin kontrolündeki F-16’ların yeniden havalanmaması için piste 12 bomba attığı öğrenildi.

Kayseri'ye götürüldü

Erhaç’ta gözaltına alınan 39 yüksek rütbeli subay, emniyet güçleri tarafından karayoluyla Kayseri’ye getirildi. Ellerinin plastik kelepçesi ve rütbeleri sökülmüş olan askerler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildiler.

Olayların ardından Kayseri Erkilet 12’nci Hava Ana Üs Ulaştırma Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cemal Akyıldız, İstanbul Harbiye Orduevi’nde gözaltına alındı. Aynı üste görev yapan ve uçakları izinsiz kaldırarak Malatya’ya gönderen Hava Pilot Albay Erhan Baltacıoğlu da Kayseri’de tutuklandı.